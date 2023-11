EVO 5 e DR 5.0: il confronto e le differenze

I SUV intermedi, detti anche SUV di segmento B o B-SUV, sono una categoria di automobili molto richiesta sul mercato. Infatti, garantiscono elevata praticità e versatilità sia per l'utilizzo cittadino che per viaggiare comodamente anche su lunghe distanze.

EVO 5 e DR 5.0, entrambi marchi facenti capo alla casa italiana DR Automobiles, offrono un'ottima soluzione per rapporto qualità-prezzo. Tra l'altro, sono due modelli “parenti”, dal momento che EVO è nato direttamente da DR.

Mettiamo ora a confronto queste due vetture analizzando caratteristiche tecniche, consumi e prezzi.

EVO 5: versioni, caratteristiche e prezzi

La EVO 5 (ex DR 5) è un SUV di segmento B prodotto a partire dal 2022 e in commercio da inizio 2023, derivato dall'analogo modello cinese Beijing X3 rispetto al quale presenta varie differenze soprattutto nella calandra, nei paraurti e per alcune personalizzazioni. Per ulteriori informazioni su allestimenti e prezzi si può consultare il listino auto EVO su auto.it (si parte da 19.900 euro).

Si presenta come una vettura compatta, grazie a un ottimale equilibrio tra compattezza delle dimensioni esterne e spaziosità dell'abitacolo, che rende l'auto adatta anche a lunghi viaggi. Interni eleganti con sedili ergonomici in pelle e ampio bagagliaio con 690 litri di capacità. Di serie anche tetto apribile elettrico e freno di parcheggio EPB (Electric Parking Brake).

EVO 5 è disponibile in due versioni: benzina e bifuel benzina-GPL. Il motore è turbo con cilindrata 1500 cc. Nel primo caso, le emissioni di CO2 sono 168,2 g/km, mentre il ciclo combinato dei consumi è 7,5 litri ogni 100 km; nel secondo, 162 g/km per quanto riguarda le emissioni e 9,2 litri ogni 100 km di ciclo combinato. In tutti i casi, le rilevazioni sono effettuate con metodo WLTP. La trazione è anteriore e il cambio manuale.

La lunghezza della EVO 5 è di 4,32 metri, la larghezza 1,81 mentre l'altezza raggiunge quota 1,64 metri. Spicca tuttavia il passo (la distanza tra l'asse di una ruota anteriore con quello della ruota posteriore sullo stesso lato) molto lungo 2,57 metri. I tre "pack color" (bianco, rosso e blu) con tetto e montanti in tinta, più i vetri privacy, sono opzionabili a 1000 euro IVA esclusa.

La dotazione tecnologica è ampia con schermo touch per tutte le informazioni relative a veicolo, guida ed entertainment, dal quale gestire anche il climatizzatore.

DR 5.0: versioni, caratteristiche e prezzi

La DR 5.0 è il B-SUV che ha preso il posto dell'ex DR 5, diventata EVO 5, sempre all'interno del gruppo automobilistico molisano DR Automobiles. Si presenta come un urban SUV compatto e ideale per la città, contraddistinto da un abitacolo spazioso e confortevole e dotato di ampia plancia tecnologica.

Sul mercato è disponibile in due versioni, che differiscono per il cambio: una è la MT con cambio manuale a 5 marce e l'altra la CVT con cambio automatico. In entrambi i casi il veicolo è alimentato da un motore turbo a benzina o bifuel (benzina-GPL) a trazione anteriore e con cilindrata 1500 cc. La potenza massima è rispettivamente 116 e 114 cv. Le emissioni di CO2 nella versione a benzina sono 189 G/KM mentre il ciclo combinato dei consumi 8,2 litri ogni 100 km; nella bifuel 158 g/km di emissioni e 9,8 l/100 km di ciclo combinato (tutti valori rilevati con metodo WLTP).

Per quanto riguarda le dimensioni, la DR 5.00 è lunga 4,32 metri, larga 1,55 e alta 1,67. Il passo, come nel caso della EVO 5, è particolarmente lungo, 2,63 metri. Le colorazioni sono sei - rosso, celeste, nero, grigio, argento e bianco - e gli equipaggiamenti full optional di serie.

In particolare, è dotata del nuovo sistema di infotainment con schermo touch LCD da 12,3" e in grado di supportare sia Android Auto che Apple CarPlay. Tutti i comandi sono a portata di mano e tra i sistemi di assistenza alla guida spicca il TPMS che monitora in tempo reale la pressione degli pneumatici anche in movimento.