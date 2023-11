Nel 2023 oltre 850.000 euro distribuiti dalla Croce Rossa Monegasca alle popolazioni colpite da calamità naturali

Fedele ai suoi principi di umanità, di neutralità, la Croce Rossa monegasca ha già portato a titolo nell'anno 2023 il proprio aiuto finanziario per oltre 850.000 euro, in risposta ai numerosi appelli lanciati dal Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per venire in aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali (inondazioni, terremoti, cicloni), crisi umanitarie, conflitti armati e crisi sanitarie.

Nella fattispecie::