Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Dal 16 al 18 novembre - En route vers l'Olympia - Théâtre le Tribunal – Ore 20,30



Carte Blanche

Carte Blanche Jeune Talents – Conservatoire de Musique

et d'Art Dramatique

Sabato 18 novembre 2023 – ore 17

In programma: Adan Saygun "Sonatine op.15", Claude Debussy "Deux Préludes Bruyères

Général Lavigne excentric", Cemal Erkin "Duyuslar - Impressions Ku¨çuk çoban - Petit

Berger Oyun - Jeu Zeybek - Danse populaire", Maurice Ravel "La Valse" et Robert Schumann "Kreisleriana Opus 16"



Mercoledì 22 novembre - Journée d'informations "Emploi & Handicaps" - Espace Fort Carré – Ore 9,30



Polymorphie de Jean-Marc SCANREIGH

ART , ART CONTEMPORAIN À ANTIBES

Artiste en résidence à la villa Fontaine et invité par l’association l’Atelier du Safranier

Fino al 30 dicembre 2023

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Exposition Christine Théry-Demore – Fino al 30 novembre - Casemate Comte



Huldufólk: Islanda, il popolo nascosto

Fino al 30 dicembre 2023

Médiathèque Albert Camus

19, boulevard Gustave Chancel



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Mostra Au Fil du Temps

Fino al 6 gennaio 2024

Martedì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Mercoledì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Giovedì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Venerdì10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Sabato10:00 - 13:0014:00 - 17:30

Les Arcades

Boulevard d'Aguillon



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visite guidate

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



AURON

BOURSE AUX SKIS ET VTT D’AURON

Fino a domenica 19 novembre 2023 dalle 16 alle 19:30.

Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2023, venez à Auron vendre et renouveler votre matériel de ski et VTT. Dépôts du 15 au 18/11 et vente le 18 et 19/11.

L'association ABSA prélève 20% du produit des ventes afin de financer des activités extra-scolaires pour les enfants de l'école primaire d'Auron.

Buvette sur place au profit du Ski-études Jean-Franco

Espace Rovery



BEAULIEU

MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Alla lavagna

Mostra "Alla lavagna! Le scuole di Beausoleil dal 1894 ai giorni nostri"

Vieni e condividi i tuoi ricordi con noi !

Fino al 5 gennaio 2024

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati

26 avenue Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

ONE MAN SHOW PATRICK SÉBASTIEN

Giovedì 16 novembre 2023 alle 20.

Casino Terrazur

421 Avenue de la Santoline



SALON DU PALAIS GOURMAND

Da venerdì 17 a lunedì 20 novembre 2023 dalle 10 alle 19.

Les amateurs de vins et de saveurs sont invités à un véritable Tour de France gastronomique pour découvrir, déguster, comparer ou acheter les différentes spécialités régionales.

Hippodrome de la Côte d'Azur



SPECTACLE MILLENIUM DANCE CENTER, DANZA

Da sabato 18 a domenica 19 novembre 2023.

Au profit du Téléthon

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

EXCURSION, PROMENADE GUIDÉE DU SUQUET

Venerdì 17 novembre 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, RENCONTRES DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE

Venerdì 17 novembre 2023 ore 19

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



SPECTACLE, SIESTE MUSICALE "LA MUSIQUE AU CINÉMA"

Venerdì 17 novembre 2023 ore 15,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



ANIMATIONS, DÉFILÉ DE L'ESPÉRANCE DE CANNES

Dans le cadre du 100e anniversaire de l'Espérance de Cannes

Sabato 18 novembre 2023 ore 10,30

rues de Cannes



ANIMATIONS, VISITE À LA TORCHE

Autour de l'exposition "Jean-Philippe Roubaud - À l'ombre de la lumière"

Sabato 18 novembre 2023 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, OPEN LIVE AUDITIONS

Dans le cadre de la finale internationale The Golden Voice Music Awards

Sabato 18 novembre 2023 dalle 11 alle 19

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



SPECTACLE, LE THÉÂTRE DE COURTELINE

Sabato 18 novembre 2023 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT, TRIO ARNOLD

Sabato 18 novembre 2023 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT, UNE ŒUVRE, UNE HEURE - BEETHOVEN

Domenica 19 novembre 2023 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT, MESSE DE CLÔTURE AVEC ORCHESTRE ET CHŒUR

Dans le cadre du 100e anniversaire de l'Espérance de Cannes

Domenica 19 novembre 2023 ore 11

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre



SPECTACLE, SCÈNE OUVERTE

Teste ton talent !

Domenica 19 novembre 2023 ore 16,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



SPECTACLE, LA NEF DES FOUS

Domenica 19 novembre 2023 ore 17

Espace Mimont

5 rue de Mimont



EXCURSION, VISITE DU BOULEVARD ET DU QUARTIER CARNOT

Mercoledì 22 novembre 2023 ore 14

1 boulevard Carnot, Cannes



EXPOSITION, DANS L'ATELIER DE RÉBECCA DAUTREMER

Fino al 30 novembre 2023

Mar-mer-jeudi-sam : de 10h à 18h

Ven : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



GORBIO

Lotteria di Gorbio

SVAGHI E TEMPO LIBERO, TOMBOLA A GORBIO

L'Arciconfraternita dei Penitenti Bianchi organizza un Loto presso la sala del paese di Gorbio con 4 fantastici premi e un totale di 15 premi in palio. Unisciti a noi!

Domenica 19 Novembre dalle 15 alle 18

Salle des fêtes du village



Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



LEVENS

EXPOSITION DE MICHEL DUBOIS ET L’AMSL AQUARELLE

Fino al 31 dicembre 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne festivi.

La Galerie du Portal



MENTON

Conférence scientifique « La Côte d’Azur : Une emblématique destination tourisme durable ? » présentée par Jean-Pierre Lozato-Giotart.

Giovedì 16 Novembre Dalle 14:30 alle 16:00

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Anastasia Voltchok - Concert

Venerdì 17 Novembre

Eglise Anglicane Saint John's

31 Avenue Carnot



Inauguration de l’exposition « Natures Morte» par Dominique Agius.

Venerdì 17 Novembre ore 18

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Michel BOUJENAH - Adieu les magnifiques

Michel Boujenah è un attore, regista e comico francese, con una carriera intensa in teatro, cinema e one-man show.

Il grande pubblico lo conosce dai suoi ruoli di culto in commedie popolari come "Trois hommes et un couffin" - di Coline Serreau con André Dussollier e Roland Giraud, il suo più grande successo -, "Lévy et Goliath", "La Totale", "XXL" e "18 ans après".

Domenica 19 Novembre 2023 ore 17

Théâtre Francis Palméro - Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Hôtel des deux Mondes

Hôtel des deux Mondes - Pièce de théâtre

Domenica 19 Novembre

Salle Saint Exupéry

8 rue de la République



"Les Amitiés Belges" - La condizione femminile nel Medioevo con particolare attenzione a Christine de Pizan

Lunedì 20 Novembre 2023 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



Conférence de Mme C Baron "Tchaikovsky"

Martedì 21 Novembre 2023

Salle Saint Exupéry

8 rue de la République



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Exposition « Natures Morte» par Dominique Agius.

Fino al 13 gennaio 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Penitenti Bianchi

Tutto l'anno il mercoledì ore 14,30

Place de la Conception



Visita guidata: Cappella dei Pénitents Noirs

Venerdì 3 novembre 2023 ore 14,15

Rue du Général Gallieni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Attività - "Luna park di Monaco"

Fino a domenica 19 novembre 2023

Ritrovate le vostre giostre preferite, per non dimenticare, per i più golosi le crêpes, i waffle e le mele caramellate da gustare. A cura del Comune di Monaco. Sono stati rinnovati i sistemi di controllo messi in atto da diversi anni: i tappeti conteranno i visitatori e gli accessi saranno temporaneamente chiusi una volta raggiunto il limite.

Port Hercule de Monaco



Conferenza - "La speranza fa davvero vivere?"

Giovedì 16 novembre 2023 alle 19

Les Rencontres Philosophiques de Monaco propongono una nuova stagione di conferenze al Théâtre Princesse Grace. Anche quest'anno, ospiteranno una serie di pensatori francesi e stranieri, figure di spicco della filosofia, autori e artisti creativi...

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Proiezione - "Bird - Clint Eastwood"

Venerdì 17 novembre 2023 alle 20, O

Monte-Carlo Jazz Festival 2023: dopo la morte della giovane figlia, Charlie "Bird" Parker, il famoso sassofonista jazz nero, tenta il suicidio. La moglie bianca, Chan, lo ricovera in un reparto psichiatrico d'urgenza, ma rifiuta di chiederne il ricovero: un creatore ha diritto a una vita "fuori dal comune". Proiezione in collaborazione con l'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo



Concerto - "Ron Carter - Foursight"

Sabato 18 novembre 2023 alle 20,

Monte-Carlo Jazz Festival 2023: Ron Carter presenterà "Foursight", il suo quartetto e sarà affiancato da Marcus Miller "special guest appearance" per un incontro eccezionale sul palco dell'Opéra Garnier di Monte-Carlo.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Tradizione - "Festa Nazionale Monegasca"

Domenica 19 novembre 2023,

Manifestazioni per la Festa Nazionale Monegasca

Place du Palais



Opera - "Caruso a Monaco"

Domenica 19 novembre 2023 alle 19,

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Spettacolo lirico. Diretto da Sir Antonio Pappano. Regia di Davide Livermore. In occasione della Festa nazionale monegasca (su invito del Palazzo).

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto - "Jazz & Modern Music - Accademia Rainier III"

Martedì 21 novembre 2023 alle 20,

Monte-Carlo Jazz Festival 2023: L'Accademia Ranieri III del Principato di Monaco rivisita gli standard jazz mescolati alla musica pop all'Opéra Garnier di Monte-Carlo!

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Opera - "Don Carlo"

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 20

Opera di Monte-Carlo Stagione 2023/24. Direzione di Massimo Zanetti. Regia di Davide Livermore. Grande opera in cinque atti. Musica di Giuseppe Verdi (1813-1901). Libretto di Camille Du Locle e Joseph Méry, basato sul poema tragico Don Carlos, Infant von Spanien (1787) di Friedrich von Schiller.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto - "Billy Cobham - Steve Gadd"

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 20,

Monte-Carlo Jazz Festival 2023 : quest'anno, il 22 novembre sarà sinonimo di Monte-Carlo Jazz Festival! Al centro di questa 17ª edizione, due concerti con Steve Gadd e Billy Cobham!

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



Exhibition - "Le Prince au cœur du cirque"

Fino a domenica 28 gennaio 2024, dalle 11h alle 19h

Terrasses de Fontvieille



NIZZA

GISÈLE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTÉ, TEATRO

Giovedì 16 novembre 2023 alle 20.

Venerdì 17 novembre 2023 alle 20.

Sabato 18 novembre 2023 alle 15.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



CONCERT CANDLELIGHT : HOMMAGE À QUEEN

Venerdì 17 novembre 2023 alle 18:30.

Partecipate al concerto gratuito per celebrare i 10 anni della Promenade du Paillon. Una performance dei più grandi successi dei Queen.

Promenade du Paillon : Miroir d'eau

Allée Résistance et de la Déportation



CABARET DELLO STOCCAFISSO CON MADAME ARTHUR

Venerdì 17 novembre 2023 alle 19:30.

Per la prima volta, il Cabaret Club Madame Arthur arriva a Nizza. Unitevi a noi allo Stockfish il 17.11 per una serata del tutto originale con il più famoso dei cabaret parigini.

Madame Arthur, con le sue fantasmagoriche creature e i suoi DJ, vi condurrà in una serata all'insegna della decadenza e dell'impertinenza, delle risate e dei lustrini.

Leggendario cabaret e club di Pigalle, è oggi un punto di riferimento artistico per i giovani parigini.

Aperto nel 1946, è stato il primo cabaret per travestiti di Parigi e ha visto sfilare star del genere come Bambi e Coccinelle. Oggi gli artisti rivisitano il repertorio francese al pianoforte, con voce dal vivo e nel loro DJ set, da Régine a Céline Dion, Jenifer, Aya Nakamura e molti altri.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



KIKI – THÉATRE FRANCIS GAG

Venerdì 17 novembre 2023 alle 20.

Ogni sera, dopo una giornata di duro lavoro in un mondo in rovina, Pétou torna alla sua modesta casa, fatta di cianfrusaglie. Lì trova KIKI, un televisore obsoleto con cui chiacchiera.

Le confida i suoi ricordi, le sue paure, le sue speranze e i suoi sogni. È l'inizio di una serie di incredibili avventure e incontri con personaggi immaginari ma molto reali.

Dall'arida realtà alla magia dei ricordi, Pétou ci accompagna in un tour vorticoso di virtuosismo, sensibilità e umorismo fuori dagli schemi.

Diretto da Jean-Claude Cotillard

Prodotto da Nuage Fou Compagnie.

Con il sostegno dell'Associazione Entre-Deux, della compagnia Resistex, dell'Amacca de la Roya-Bevera e dell'Espace Magnan.

Questa produzione beneficia di una residenza creativa con il Pôle Nice théâtre & Arts Vivants presso il Théâtre Francis-Gag (Città di Nizza).

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



EQUIPE MULTI-FRUITS, DANZA

Sabato 18 novembre 2023 alle 15.

Un'avventura estiva, la squadra dei multi-frutti in azione per salvare Léa dai cattivi, saranno tutti insieme quando inizierà il nuovo anno scolastico?

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



VIENS AVEC TON DOUDOU, OPERA

Domenica 19 novembre 2023

Orari di apertura il domenica alle 10 e alle 11.

Portate i vostri bambini all'Opera e introduceteli al mondo dello spettacolo dal vivo fin da piccoli!

Viens avec ton doudou farà conoscere ai bambini gli strumenti musicali suonati dai musicisti dell'Orchestre Philharmonique de Nice e li inviterà a interagire con i ballerini del Ballet Nice Méditerranée.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



SAISON KOSMA, CONCERTO

Domenica 19 novembre 2023 alle 15.

Il Conservatorio organizza prestigiosi concerti nell'auditorium Joseph Kosma, una sala per spettacoli dall'acustica straordinaria.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



ESCAPE GAME, OPERA

Domenica 19 novembre 2023 alle 17.

Venite a provare la coinvolgente avventura di Escape-Game all'Opéra de Nice.

Dovrete indagare e completare la missione prima che le porte del teatro si chiudano. I personaggi saranno lì per aiutarvi o, al contrario, per...

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



HAYDN / MENDELSSOHN / SCHUMANN – MUSIQUE DE CHAMBRE

Lunedì 20 novembre 2023 alle 12:15.

Quartetto per archi di Joseph Haydn

"I Quint" op. 76 n. 2

Felix Mendelssohn Capriccio e fuga per quartetto op. 81

Robert Schumann Quartetto per archi op. 41 n°3

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE, TEATRO

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 20.

Giovedì 23 novembre 2023 alle 20.

Venerdì 24 novembre 2023 alle 20.

La Compagnie Arketal sta creando una favola mitologica contemporanea commissionata ad Arnaud Beauj

Ruotando intorno alla figura di Hermes, il dio del viaggio, lo spettacolo si ispira a un intimo teatro di marionette che porta lo spettatore avanti e indietro tra il mondo degli umani e quello degli dei.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



CAVE BIANCHI – AFTERWORK

Mercoledì 22 novembre 2023 alle 19.

Giovedì 23 novembre 2023 alle 19.

In questa stagione, l'Opéra de Nice continua a invitarvi ai quattro angoli della città, in luoghi insoliti, per scoprire programmi originali.

Godetevi un'ora di musica e canzoni, dalle 19.00 alle 20.00, e unitevi agli artisti per un brindisi finale - il drink lo offriamo noi!

La Cave Bianchi

7 Rue Raoul Bosio



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



FESTIVAL OVNI 2023, ESPOSIZIONE

Fino al 3 dicembre 2023

L'edizione 2023 del festival internazionale di videoarte OVNi si avvicina rapidamente e non vediamo l'ora di vedervi.

Nel primo fine settimana, a partire dal 17 novembre, OVNi darà il via a questa nona edizione con il tema del sussurro delle stelle, con la partecipazione della nostra madrina Laure Adler e dell'artista ospite d'onore, Manuela Marques. Per saperne di più sul weekend di apertura.

Divers lieux de Nice



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Fete de la Châtaigne et Marché des Produits du Terroir

Sagra della castagna e mercato dei prodotti locali

Domenica 19 Novembre Dalle 10 alle 18

Les Coqs Roquebrunois

Place de la République



SAINTE AGNES

Fort Maginot de Sainte-Agnès

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

fINO AL 31 GENNAIO 2024

Sabato 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Domenica 10:30 - 12:0014:30 - 16:0016:00 - 17:30

Village



SAINT ETIENNE DU TINEE

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU, DEGUSTAZIONE

Sabato 18 novembre 2023 dalle 18 alle 23.

Soirée beaujolais nouveau dans la salle des fêtes dès 18h avec le Comité des Fêtes et "Le Rocher du Soleil".

19h30 : Apéritif dinatoire (10€/pers) pour une planche de tapas + 1 verre de beaujolais offert

Réservation obligatoire au 06 73 76 90 69

Clôture des inscriptions le 10 novembre.

21h30 : BOUT DE LA NUIT Soirée animée par le grand DJ FLO - Entrée libre

Salle des fêtes



SAINT LAURENT DU VAR

THÉÂTRE MUSICAL – GAINSBOURG CONFIDENTIEL

Venerdì 17 novembre 2023 dalle 20:30 alle 21:40.

In parte teatro, in parte concerto, questo biopic ci immerge nel cuore del periodo "Pop" di Gainsbourg. L'atmosfera da cantina jazz degli anni '60 lascia il posto agli studi televisivi, dove Serge inizia a essere invitato.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre