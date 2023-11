Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Tourrettes sur Loup (Foto)

Nuova escursione in sella alla sua “due ruote” per Danilo Radaelli che, questa volta, ha pedalato per noi fino a Tourrettes sur Loup.

Tra mare e montagna, a 14 km dalle spiagge, è un luogo dove, un secolo fa, le violette hanno scelto di crescere. Oggi, la cultura di questo fiore delicato è una delle principali attività e l'importanza della produzione ha guadagnato alla città il suo titolo di "Città delle violette".

Costruito su uno sperone roccioso a picco sul precipizio, Tourrettes sur Loup fruisce di un clima ideale in tutte le stagioni ed è sopravvissuto intatto fino ad oggi.

E’ un sito fortificato nel secolo XI le cui case formano le mura, la cui ricchezza architettonica originale si articola intorno ad un’arteria centrale a forma di mezza luna.

Luoghi da vedere

La chiesa costruita nel XII secolo su un luogo di culto romano che ha subito varie ristrutturazioni fino al XVIII.

Il museo e le serre "La Bastide aux Violettes" aperte dal martedì al sabato

La Festa delle Violette

La Festa delle Violette si tiene a Tourrettes-sur-Loup dal 1952. L'attività agricola di questo villaggio si è essenzialmente incentrata sulla viola a partire dal 1880 e oggi la sola varietà coltivata a Tourrettes-sur-Loup è la Victoria. Si tratta di un fiore semplice e molto profumato, sostenuto da un peduncolo lungo circa 25 centimetri.

Tutti gli anni nel mese di marzo, la Festa delle Violette chiude la stagione di questo fiore e celebra la primavera. Le strade del villaggio si animano di musiche e danze locali a partire dalle 9,30 del mattino.

Tutto il villaggio è in fiore e profuma di primavera e di gioia di vivere. Il pomeriggio, invece, inizia con una sfilata di carri addobbati di fiori.

Infine la giornata si conclude con la Battaglia dei Fiori cui tutti sono invitati a partecipare.