Alla Casa Diocesana Agorà di Monaco un incontro con Élise Boghossian e Tigrane Yégavian

Élise Boghossian è la fondatrice dell'organizzazione non governativa EliseCare, creata nel 2012 e riconosciuta di pubblica utilità nel 2015. Dopo una formazione in neuroscienze all'Università Pierre e Marie Curie (Parigi 6), segue un doppio corso e si forma nella medicina tradizionale cinese in Cina.Nel 2015, ha pubblicato un libro alle edizioni Robert Laffont intitolato Al regno della speranza, non c'è inverno, che racconta il suo impegno e la sua filosofia. Con EliseCare è presente direttamente sul campo nel Nagorno-Karabakh.

Tigrane Yégavian si è laureato presso l'Istituto di Studi Politici (IEP) di Parigi e l'Istituto di Lingue e Civiltà Orientali (INALCO), ha conseguito un Master in Ricerca in Politica Comparata, specialità Mondo Musulmano e un Dottorato in Storia Contemporanea. Arabizzante, ha soggiornato a lungo in Siria, Libano e Turchia. Il suo percorso lo ha portato a specializzarsi sui cristiani orientali e le loro diaspore. È membro del comitato di redazione della rivista di geopolitica Conflitti e interviene in numerosi media.