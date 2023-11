Nizza, ecco la futura stazione di «Nice Aéroport» (Video e foto)

Sarà la prima stazione bioclimatica d’Europa: Christian Estrosi e Marlène Dolveck, direttrice generale di SNCF Gares & Connexions, hanno illustrato il progetto della futura gare TER / TGV «Nice Aéroport» .

Dopo che nel 2022 era stata aperta la stazione provvisoria di Nizza Saint-Augustin, nel 2028 termineranno i lavori di realizzazione del polo di interscambio multimodale Nizza Aeroporto.

La seconda parte dell’intervento, appena presentato, consentirà la definitiva messa in servizio della stazione TER/TGV «Nizza-Aeroporto».

Un sistema intermodale totale e unico, tra l'aeroporto, le linee tranviarie 2 e 3, la futura linea 4, gli autobus metropolitani e regionali, la rete ciclabile e i parcheggi d’interscambio.

La stazione bioclimatica sarà un'infrastruttura unica in Europa, realizzata in modo avveniristico in grado di rispondere alle esigenze ecologiche.

Sarà dotata di una centrale per la produzione di energia a basso tenore di carbonio e di ampie superfici verdi per lottare contro le isole di calore. Sarà del tutto sostenibile, accessibile a tutti, ergonomica, funzionale e aperta sul quartiere.

Cifre chiave

Superficie edificata di 4 mila metri quadrati, di cui 1.500 metri quadrati di negozi e servizi.

Giardini per una superficie totale di 4.200 metri quadrati, con 90 alberi e 300 arbusti.

Centrale da 600 megawatt per la generazione di energia fotovoltaica

Un totale di 700 posti auto e 900 posti per biciclette.