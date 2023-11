Ward Moretti presenta a Monaco la Collezione Pieter e Olga Dreesmann di opere di Pablo Picasso. La collezione, composta da 32 opere su carta, ceramiche uniche e sculture, è stata accuratamente selezionata dai coniugi Dreesmann in un arco di 25 anni e copre i momenti salienti della carriera dell'artista. Questa singolare collezione offre un'esperienza unica per ammirare le opere dell’artista e sarà visibile al pubblico dal 7 al 22 dicembre presso la galleria Moretti Fine Art Monaco.



Nel 1997, durante un viaggio a Parigi, Pieter Dreesmann scopre un piccolo disegno del periodo blu dell'artista e, come dice lui stesso, diventa "immediatamente ossessionato da questo piccolo gioiello". Proprio questo disegno sarà il punto di partenza per la creazione di una straordinaria collezione e di uno studio approfondito dell'artista spagnolo.



La particolarità di questa collezione risiede nella preferenza dei due collezionisti per i disegni anziché per i dipinti. Pieter e Olga Dreesmann sono infatti convinti che i disegni testimonino in modo più diretto le passioni e le emozioni dell'artista. Le opere raccolte coprono un arco temporale che va dal 1899 al 1962, abbracciando così quasi l'intera carriera di Picasso e le sue diverse fasi artistiche: dalle prime esplorazioni blu, rosa e cubiste al neoclassicismo, al surrealismo e all'epoca della guerra civile spagnola.



Questa straordinaria collezione permette di apprezzare il lato visionario dell'artista, la varietà delle tecniche e dei mezzi artistici utilizzati, nonché le importanti tappe del suo percorso creativo. Ora i due collezionisti hanno deciso di vendere questa collezione affinché altri possano godere di queste opere. Fedeli alla lunga tradizione familiare, una parte dei proventi della vendita sarà devoluta a opere di beneficenza.



Ward Moretti è stato incaricato di presentare la Collezione Pieter e Olga Dreesmann di opere di Pablo Picasso. La prima esposizione si è tenuta a Londra durante la settimana di Frieze (9-13 ottobre), in occasione del primo anniversario di apertura della galleria. Successivamente, le opere sono state esposte presso il nuovo spazio di Moretti Fine Art a Parigi durante Paris + per Art Basel (16-25 ottobre) e poi a New York presso l'11 East 70th Street (6-18 novembre) in coincidenza con le aste di novembre. Infine, le opere saranno presentate nel cuore della Principato, presso Moretti Fine Art di Monaco, dal 7 al 22 dicembre 2023.



Questo evento richiama anche il cinquantesimo anniversario della morte dell'artista spagnolo, celebrato nel 2023, e della mostra dedicata ai disegni di Picasso che ha aperto al Centro Pompidou nel mese di ottobre. La mostra è corredata da una pubblicazione scientifica curata dalla dott.ssa Marilyn McCully, rinomata esperta di Picasso.