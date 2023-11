Babbo Natale ha aperto la sua segreteria a Le Poste Monaco

Mentre Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi, prepara i giocattoli che distribuirà la notte del 24 dicembre, la segreteria si occuperà della posta dei bambini. Che siano indirizzate a «Babbo Natale, 1, Via delle Nuvole, Polo Nord» o «Babbo Natale nel cielo nel paese dei giocattoli e delle meraviglie» o ancora «Babbo Natale, terzo igloo a sinistra dopo la banchisa, Polo Nord, Francia», le lettere arriveranno al segretariato che risponderà individualmente.

Per il diciassettesimo anno consecutivo, Babbo Natale ha aperto la sua segreteria a La Poste Monaco a partire da martedì 21 novembre. Tutto il team ha iniziato il suo compito che si estenderà fino a Venerdì 22 Dicembre 2023.

A Monaco, le piccole mani fanno questo lavoro con il sorriso, tanto i messaggi dei bambini sono pieni di tenerezza: «Babbo Natale caro d'amore, mi dispiace ordinare tante cose», dice una di queste lettere. Una piccola Alyssia fa anche promesse: Sono saggio e spero che tu vada portarmi molti regali... Ti prometto che dormirò nel mio letto».

Come scrivere a Babbo Natale?

È molto semplice! Basta inviargli una lettera o un bel disegno in una busta. La posta potrà essere depositata nella cassetta delle lettere situata nel centro commerciale del Métropole o in qualsiasi altra cassetta delle lettere del Principato.

Babbo Natale e Internet

I bambini potranno anche scrivergli su www.lapostemonaco.mc .

La risposta di Babbo Natale

Per ricevere una risposta, i bambini non devono dimenticare (con l'aiuto dei genitori) di annotare i loro dati in modo leggibile (nome, cognome e indirizzo) sulla busta, sulla lettera o disegno.