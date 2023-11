Domani sera all'Auditorium Rainier II di Monaco concerto del violinista Frank Peter Zimmermann

Due appuntamenti con la "musica da camera" da non perdere in questo fine di novembre. Domani, sabato 25 alle 20:00 presso l'Auditorium Rainier III, incontro con il grande violinista tedesco Frank Peter Zimmermann coadiuvato da Martin Helmchen al pianoforte, in un recital Brahms/Bartók che farà eco al loro superbo spettacolo della stagione passata.