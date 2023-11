Il Principe Alberto e la Principessa Charléne inaugurano la brasserie del rinnovato Cafè de Paris Monte-Carlo

Il 22 novembre 2023 segnerà la storia del Café de Paris Monte-Carlo. Quella che è una vera e propria istituzione monegasca, che ha riaperto le sue porte al pubblico il 14 novembre scorso, è stata inaugurata da L.A.S.S. il Principe Alberto II e la Principessa Charlene di Monaco, accompagnati da Louis Ducruet con la moglie, la sorella Camille Gottlieb, in presenza di Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e di S.E.M. Pierre Dartout, Ministro di Stato.

Più di un centinaio di ospiti hanno assistito allo scoprimento della targa ufficiale, prima di prendere posto per la cena. La brasserie "tout Monaco" termina così ufficialmente la sua sesta metamorfosi in 155 anni di storia e apre una nuova pagina per far vivere la leggenda.