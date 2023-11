Concept Store Multimarca: dove trovare l'abbigliamento da uomo e gli accessori di qualità

Hai mai sentito parlare dei concept store? Sono uno dei trend più in voga nell'ambito dell'abbigliamento da uomo e si stanno diffondendo a macchia di leopardo. I concept store multimarca si distinguono dagli altri negozi e dalle catene monomarca grazie alla loro unicità nel presentare una selezione curata di abbigliamento ed accessori. Non si tratta solo di un locale commerciale, ma di spazi ben curati e progettati per offrire un'esperienza di acquisto unica, mescolando assieme moda, arte e design. Quando entri in un concept store multimarca, non troverai solo abbigliamento maschile, ma anche oggetti d'arte, libri di architettura e design, cosmetici di nicchia e persino mobili di tendenza. Ogni articolo è scelto con cura per rispecchiare un certo stile ed immedesimarsi in un concetto, da qui appunto il nome "concept store".

È risaputo che - dopo ogni stagione estiva - l’abbigliamento maschile diventa un vero e proprio punto interrogativo per gli uomini. In molti vorrebbero azzeccare ed anticipare quelli che saranno i trend ed i “must-have” della moda uomo autunno inverno. In questo contesto, la prossima stagione invernale 2023 promette di essere contraddistinta da due parametri definiti: sperimentazione ed innovazione. L'abbigliamento da uomo 2023-24 è infatti un vero e proprio mix di classicismo e futurismo. Si passa dalle silhouette oversize (che continuano a dominare le passerelle con cappotti, giacche e pantaloni rielaborati in proporzioni esagerate), all’uso dei classici materiali di qualità come la lana ed il cashmere, ideali per la stagione fredda ed in grado di offrire un comfort insuperabile e sofisticato. Per quanto riguarda i colori invece, nelle collezioni di abbigliamento uomo inverno 2023-24 sovrastano le tonalità naturali (come ad esempio il verde bosco, il marrone terra ed il grigio pietra).

Queste tendenze, insieme ad un occhio attento per i dettagli, possono aiutarti a creare un guardaroba autunno inverno 2023-24 sia alla moda che funzionale. Se ti abbiamo incuriosito ed allo stesso tempo ti manca qualche dritta su dove trovare gli accessori di marca e l’abbigliamento uomo di qualità per la stagione invernale, allora continua leggere questo post. Di seguito parleremo dei migliori concept store multimarca da uomo, dove potrai trovare le ultime tendenze e i brand più esclusivi. Ricorda, il concept store uomo è il luogo ideale per trovare la moda migliore per la tua collezione!

Perchè scegliere un Concept Store Multimarca da uomo e quali sono i migliori

Come anticipato sopra, l'esperienza di shopping in un concept store multimarca non si limita all'acquisto, ma comprende l'esplorazione, la scoperta e l'apprezzamento per l'arte ed il design. Non si tratta solo di vendere abiti, ma di creare un ambiente unico ed accogliente dove il cliente possa sentirsi a proprio agio e trovare ispirazione. La scelta di un concept store da uomo arriva quasi da una selezione personale, da un modo di essere che personalizza il tuo modo di vestire. Un concept store ha altresì diversi vantaggi. In primis, avere a portata di mano una vasta selezione di brand diversi. Potrai inoltre scoprire nuovi marchi e tendenze che magari non conoscevi prima, rendendo l’acquisto più coinvolgente ed intimo rispetto ad un normale negozio di abbigliamento. Ecco di seguito una lista dei migliori concept store multimarca da uomo, dove potrai trovare tutto ciò che cerchi per il tuo guardaroba invernale.

10 Corso Como - Situato a Milano, questo concept store è famoso per la sua selezione di abbigliamento ed accessori di lusso. 10 Corso Como è molto più di un semplice negozio. Fondato da Carla Sozzani - ex direttrice di Vogue Italia - questo luogo è una piccola oasi per gli amanti della moda, dell'arte e della cultura. Riconosciuto come uno dei primi concept store al mondo, 10 Corso Como offre una collezione accuratamente selezionata di abbigliamento uomo, con particolare attenzione alle collezioni per l'inverno 2023. Ogni pezzo è scelto con cura, rispecchiando la visione artistica ed estetica del brand. Ma l'esperienza non si ferma alla moda: i suoi spazi ospitano anche una libreria specializzata, una galleria d'arte contemporanea, un ristorante di alta qualità ed un tranquillo giardino in città dove i visitatori possono rilassarsi. Con il suo ambiente unico e l'ampia gamma di prodotti, 10 Corso Como trasforma lo shopping in una vera e propria esperienza culturale.

Slowear - Slowear è più che un semplice concept store, è un'intera filosofia di stile e qualità. Fondato a Venezia nei primi anni ‘50, oggi vanta oltre 30 negozi nelle principali capitali dello shopping del mondo (come Milano, Londra, Parigi, New York) e nei principali grandi magazzini internazionali (come Rinascente a Milano). Il suo “business-concept” ruota attorno una lunga storia industriale che ha saputo poi unire quattro storici marchi di moda italiani che condividono un alto livello di competenza nella produzione di capi di qualità (la sofisticata maglieria Zanone, il fascino della camiceria Glanshirt, le impeccabili giacche Montedoro, l'eleganza dei pantaloni Incotex).

Slowear è riconosciuta da acquirenti e intenditori come uno dei principali concept-retail multimarca nello scenario del menswear italiano. La sua missione ha come base l’idea di proporre prodotti di eccellenza destinati a durare, cercando di agire sul futuro partendo da lontano. Attraverso le sue collezioni, Slowear da forma e voce ad una cultura del consumo sostenibile, che esprima lo stile e le scelte etiche dei singoli individui. Ogni capo è progettato e realizzato con la massima cura ed attenzione ai dettagli, utilizzando solo i migliori tessuti e materiali. Il brand è noto per i suoi pantaloni impeccabili, camicie, giacche e maglieria, ed è diventato un punto di riferimento per gli uomini che cercano un abbigliamento durevole, elegante e di qualità superiore. Se siete curiosi di sbirciare le loro ultime proposte, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Slowear dell’abbigliamento uomo. Conoscere il concept store di Slowear è fondamentale per chi è alla ricerca di un abbigliamento durevole e di qualità. L'attenzione per i dettagli, l'artigianalità di alto livello e l'innovazione si uniscono per creare capi che resistono alla prova del tempo.

Dover Street Market - Con sedi in diverse parti del mondo (tra cui Londra NYC, Tokyo, Los Angeles e Singapore..), Dover Street Market offre una selezione di abbigliamento maschile di alta qualità, proveniente da brand come Gucci, Prada e Balenciaga. Oltre alla moda, questo concept store ospita anche una galleria d'arte e un ristorante stellato Michelin. Fondato nel 2004 da Rei Kawakubo di Comme des Garçons e suo marito Adrian Joffe, ha rivoluzionato il mondo del retail con il suo approccio innovativo. La filosofia alla base del Dover Street Market è quella di creare un "bellissimo caos", un luogo dove l'ordine convenzionale è sostituito da un'interazione stimolante e sorprendente tra marchi e designer. Gli spazi vengono rinnovati due volte l'anno, durante quello che viene chiamato "Tachiagari" (che in giapponese significa inizio), per presentare le nuove collezioni in modo unico e originale. Questo processo in continua evoluzione riflette la visione di Kawakubo di un mondo in costante cambiamento. Ogni sede del Dover Street Market, offre un'esperienza unica, con un mix di marchi di lusso, designer emergenti e spazi dedicati all'arte e al design. Se cerchi abbigliamento uomo inverno 2023, troverai una vasta selezione di capi firmati dai migliori designer internazionali. Dover Street Market non è solo un negozio, ma un luogo di incontro e ispirazione per gli amanti della moda e dell'arte.

The Broken Arm - Situato a Parigi, The Broken Arm offre una combinazione unica di moda, design e cibo. Inaugurato nel 2013 da una squadra giovane e dinamica, questo concept store propone una selezione di marchi emergenti insieme a nomi consolidati della moda maschile. Inoltre, ospita regolarmente mostre di artisti contemporanei ed offre un ristorante che serve piatti deliziosi ed originali. Un must per chi è alla ricerca di un'esperienza di acquisto fuori dal comune.

Smets - Situato a Bruxelles, questo concept store adotta una filosofia "no boundaries", offrendo una vasta selezione di abbigliamento uomo proveniente da tutto il mondo. Oltre alle grandi marche internazionali, Smets promuove anche brand emergenti ed ai più sconosciuti. Ospita regolarmente eventi esclusivi che includono presentazioni di collezioni, incontri con i designer e performance artistiche.

In conclusione: perchè scegliere un Concept Store Multimarca

I concept store multimarca da uomo sono un ottimo modo per scoprire nuovi marchi e tendenze, oltre che per trovare abbigliamento di alta qualità. Grazie alla loro selezione curata e all'esperienza di shopping coinvolgente, non solo avrai un guardaroba alla moda, ma anche una nuova prospettiva sull'arte e il design. Quindi se sei alla ricerca di nuove idee per il tuo stile invernale, non dimenticare di dare un'occhiata ai migliori concept store multimarca da uomo. Buono shopping!