Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: studenti monegaschi incontrano il Ministro di Stato

Alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro di Stato ha ricevuto nella sua residenza con Céline COTTALORDA, delegata interministeriale per i diritti delle donne, degli alunni delle classi di 5º e 4º degli istituti scolastici del Principato, nonché delle presidentesse delle associazioni e dei rappresentanti delle istituzioni membri del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne.