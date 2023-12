Il Principato su prepara a celebrare la festa dell'Immacolata: l'8 dicembre una messa e la processione

È una festa di precetto nel Principato; è quindi una messa d'obbligo come la domenica. È anche l'occasione della tradizionale processione dell'8 dicembre, nelle strade della Rocca, con la quale i monegaschi rendono grazie alla Vergine Maria per aver protetto Monaco dalla peste nel 1631. Così tutti i Monegaschi e residenti sono invitati a partecipare numerosi a questa grande tradizione del Principato.

Quest'anno questa manifestazione assumerà un rilievo particolare, con la partecipazione ormai dell'Orchestra dei Carabinieri del Principe, che accompagnerà la messa e la processione.

D'altra parte durante la processione, nella piazza del Palazzo, alla consueta benedizione del Cammino dei Presepi, si aggiungerà una speciale benedizione dell'arcivescovo per la caserma del Palazzo e attraverso di essa per tutti i Carabinieri del Principe e le loro famiglie, mostrando così l'attaccamento del Corpo dei Carabinieri del Principe alla chiesa madre della diocesi, la cattedrale, e in cambio l'affetto della diocesi per coloro la cui missione è la protezione del Sovrano e della Famiglia principesca.

Il programma prevede alle ore 18 la Messa pontificia in diretta su MonacoInfo e sui social network della diocesi. Alle 19:15 l'nizio della processione.