Natale a Roquebrune Cap-Martin, un calendario di appuntamenti per tutti

Come sempre ricchissimo il calendario degli appuntamenti per le festività natalizie programmato dal Comune di Roquebrune Cap-Martin. Eccolo nel dettaglio:

Venerdì 8 dicembre - 20:00 - Loto de la solidarité au Chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - Apertura delle porte alle 18:30 Iscrizione al 06 08 88 03 73 - Informazioni al CCAS

Sabato 16 dicembre - Telethon all'Espace Municipal des Jeunes. Bal des colleggiens 16h-19h - Bal des lycéens 21h-01h Al Chapiteau - Esplanade Jean-Gioan. Entrata 10 euro, profitti versati all'AFM Telethon - buffet a pagamento. Iscrizione all'EMJ o in loco



Sabato 16 dicembre - 10h-17h Mercato di Natale Giochi per bambini, struttura gonfiabile, trucco, lotteria, stand di degustazione Organizzato da Cap sur RCM, l'associazione dei commercianti Place du marché - Quartier Carnolès



Dal 16 dicembre al 7 gennaio Sentiero dei presepi. Nei vicoli del villaggio e mostra nella Sala Santa Lucia - aperta tutti i giorni dalle 14 alle 18 (tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) Accesso gratuito



Mercoledì 20 dicembre - 18h- 22h - Concerto di Natale della scuola municipale di musica Paul-Michelot al Chapiteau - Esplanade Jean-Gioan Gratuito su prenotazione via e-mail ecole.musique@mairiercm.it



Sabato 23 dicembre - dalle 14 alle 18 - Fiera di Babbo Natale e mercatino di Natale. Office di animazione turistica e dall'associazione Creativá' Handmade Espace Public Jean Gioan - animazioni gratuite



Dal 26 al 6 gennaio - dalle 14 alle 18 - Laboratori creativi di Michel Ramalli Decorazioni natalizie Al Centro Cultura e Svaghi - tranne il 25 dicembre e il 1º gennaio a partire dai 7 anni - Prenotazione al 06 67 61 20 88



Martedì 26 dicembre - 10:30-12:00/ 13:30-16:30 Animazione gratuita per bambini Gonfiabili e laboratori creativi (funny flowers, decorazioni per feste, trucco) Piazza del mercato - Quartiere Carnolès



Mercoledì 27 dicembre 10h-12h: Passeggiata musicale 10h-11h: Selfie con le mascotte Topolino, Minnie, Olaf e MarcusPlace del mercato - Quartiere Carnolès

Giovedì 28 dicembre | 10:30-12:00/ 13:30-16:30 Animazione gratuita per bambini Gonfiabili e laboratori creativi (decorazioni per feste, trucco) Piazza del mercato - Quartiere Carnolès - animazioni gratuite

Venerdì 29 dicembre | 10:30-12:00/ 13:30-16:30 Animazione gratuita per bambini Gonfiabili e laboratori creativi (decorazioni per feste, trucco)Piazza del mercato - Quartiere Carnolès

Martedì 2 gennaio -10:30-12:00/ 13:30-16:30 Animazione gratuita per bambini. Strutture gonfiabili, laboratorio inchiostro magico, prelibatezze Pop'CornPiazza del mercato - Quartiere Carnolès

Mercoledì 3 gennaio 10h-12h | Passeggiata musicale 10h-11h | Selfie con le mascotte Pikachu, Stitch, Spiderman e Stella Piazza del Mercato - Quartiere Carnolès

Giovedì 4 gennaio - 10:30-12:00/ 13:30-16:30 Animazione gratuita per bambini. Gonfiabili, laboratori creativi (inchiostro magico e funny flowers), prelibatezze Pop'Corn Place du marché - Quartiere Carnolès

Venerdì 5 gennaio - 10:30-12:00/ 13:30-16:30 Animazione gratuita per bambini. Gonfiabili, laboratori creativi (inchiostro magico e funny flowers), prelibatezze Pop'Corn Place du marché - Quartiere Carnolès

Sabato 6 gennaio 20h30 - Concerto dei solisti di Monaco " Le grandi musiche di film " Sotto la direzione di Jean-Louis Dedieu Au Chapiteau - Esplanade Jean-Gioan - Gratuito

Domenica 7 gennaio - 16h - Teatro - "La moglie del panettiere" di Châtelains e Saltimbanques

Lunedì 8 gennaio - 19h - Cerimonia degli Auguri Al Tendone - Esplanade Jean-Gioan

Mercoledì 10 gennaio - 10h-16h - Salone del benessere Dal Centro Comunale di Azione Sociale Al Tendone - Esplanade Jean-Gioan - Gratuito