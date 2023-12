Nizza: per un mese da giovedì 7 dicembre aprirà i battenti il Villaggio di Natale

Mancano poche ore, giovedì 7 dicembre 2023, aprirà i battenti il Villaggio di Natale di Nizza e sarà possibile avventurarsi, a due passi dalla Promenade, nella magica atmosfera delle festività di fine anno.

Cosa ci riserva quest’anno il Village de Noël aperto fino al 7 gennaio 2024?



Marché de Noël

45 chalet con una vasta gamma di prodotti di Natale, una piacevole combinazione di sapori, odori e artigianato. Prodotti di Natale, vin brûlé, birre di Natale, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne e altre specialità, socca, cialde... in grado di deliziare le papille gustative dei buongustai.





La cabane en sucre

Come per magia, i bambini si potranno trasformare in uno dei famosi personaggi di Natale, liberi di scegliere il trucco dei loro sogni.

Quando: fine settimana e vacanze scolastiche dalle 14 alle 19



Serata After Work

Uno spazio scenico ospiterà serate «After Work» con DJ.

In particolare Ergo e DJ Afroman.

Quando: il 14, 15, 21, 22 e 28 dicembre 2023 e il 4 gennaio 2024 a partire dalle 18 fino alla chiusura del villaggio.



Déambulation des ambianceurs

Nel cuore del villaggio, sarà possibile vibrare e ballare al suono delle musiche tradizionali di Natale.

Quando: il 10, 17, 27 e 30 dicembre alle 14, 16 e 18.





Musique de la Garde Municipale

Il jazz si veste dei colori del Natale: la formazione combo-jazz della Musique de la Garde Municipale de Nice propone un programma di canti di Natale tradizionali rivisitati in standard jazz.

Dallo swing di "Viva il vento" al blues del bue e dell'asinello: trombe, sassofoni e percussioni, dieci musicisti trasportano nella favola di Natale.

Quando: il 10 dicembre alle 14.



Déambulation de la jeunesse niçoise

Formazione musicale nata nel 1927 dal raggruppamento di due bande del Vieux Nice, la Jeunesse Niçoise ravviva non solo le feste tradizionali, ma anche le cerimonie religiose o militari.

Quando: il 12 dicembre alle 18.30 e il 17 dicembre alle 15, 18 e 19





Animations France Bleu Azur

Andrà in onda direttamente dal Villaggio, la trasmissione radiofonica di France Bleu Azur "Bienvenue chez vous”.

Quando: mercoledì 13 -14 -15 dicembre 2023 e il 3 gennaio dalle 10:30 alle 12.



Per i bambini e…non solo

Non c'è magia natalizia senza musica: ogni giorno, fino al 7 gennaio 2024, nel cuore del Villaggio, vicino alla casetta di Babbo Natale, alle 14, saranno proposti vari repertori oltre ai classici canti di Natale.