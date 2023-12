Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, nel paese dell'entroterra ventimigliese la mostra "Un castello in festa"

Il Museo di Antropologia preistorica, fondato dal principe Alberto I, presenta la sua nuova esposizione temporanea "Un castello in festa" visitabile a Dolceacqua in via Castello.

Questa mostra accompagna il gemellaggio ufficiale tra i comuni di Monaco e di Dolceacqua, avvenimento che ha ispirato la creatività del team del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco e dei suoi partner.

Vi invitiamo a iniziare il vostro percorso seguendo le tracce dei primi abitanti di questa regione. Questo territorio, bagnato dal mare, attraversato dai fiumi e circondato dalle montagne, ha affascinato i nostri progenitori sin da tempi immemorabili.

Nel corso della vostra visita tesori archeologici vi sveleranno segreti sepolti da millenni, se non addirittura da centinaia di millenni.

Vi immergerete nel cuore delle storie che legano Dolceacqua a Monaco, con una tappa magica dedicata alle fortificazioni medievali. Il vostro viaggio si concluderà con la scoperta di tradizioni sia comuni sia peculiari. Sapevate che molte di queste tradizioni sono ancora vive?

Questa mostra sarà davvero una scoperta all’interno di un’esperienza. La vostra visita sarà una storia all’interno della Storia.

Il sito storico del castello dei Doria vi ricorderà e rianimerà per voi un patrimonio ancora vivo: quello delle popolazioni locali e della loro amicizia. Il vostro ruolo in questa storia? È senza dubbio quello di ritrasmetterla a vostra volta.

Vi auguriamo quindi una visita fantastica!