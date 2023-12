Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"FLORENCE 1990" - THÉÂTRE DU TRIBUNAL

Da giovedì 7 dicembre a sabato 9 dicembre 2023 ore 20,30

Théâtre du Tribunal



"LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES" - THÉÂTRE ANTIBEA

Da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre ore 20,30

Antibea Théâtre

Les scènes du conservatoire

Venerdì 08 dicembre

Médiathèque Albert Camus – Ore 18,30

APPROCHE D’UNE TECHNIQUE THÉÂTRALE - THÉÂTRE DU TRIBUNAL

Sabato 9 dicembre 2023 ore 15

Théâtre du Tribunal

Atelier Repair Café

Il 09 e 16 dicembre

Espace Croix Rouge 14,00 – 17,00

Concert de Noël

Il 09 dicembre

Temple Protestant – Ore 17

Concert Mezza Voce

Il 09 dicembre

Eglise Notre Dame de la Pinède – Ore 20,30

32E TRIATHLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Domenica 10 dicembre 2023 dalle 9,30 alle 16,30

Plage de la Salis



"DÉPASSÉ" - THÉÂTRE DU TRIBUNAL

Domenica 10 dicembre 2023 ore 15

Théâtre du Tribunal



"IMPROVISATION THÉÂTRALE" - THÉÂTRE ANTIBEA

Domenica 10 dicembre 2023 ore 20,30

Antibea Théâtre

32e triathlon de la St Sylvestre

Il 10 dicembre

Plage de la Salis - Ore 9,30



Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon



Huldufólk: Islanda, il popolo nascosto

Fino al 30 dicembre 2023

Médiathèque Albert Camus

19, boulevard Gustave Chancel



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Mostra Au Fil du Temps

Fino al 6 gennaio 2024

Les Arcades

Boulevard d'Aguillon



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol