La legislazione monegasca approva uno strumento di risarcimento delle vittime

Giovedì 7 dicembre il Consiglio Nazionale monegasco ha votato la legge che permette alle vittime di reati a carattere sessuale, di crimini e delitti contro il bambino, di violenza domestica e di altri reati che ledono le persone di ottenere un risarcimento da parte dello Stato nel caso in cui l'autore dei fatti sia insolvente.

Questo lavoro, condotto sotto l'impulso della Delegata interministeriale per la promozione e la protezione dei diritti delle donne, e intrapreso dalla Direzione degli Affari Giuridici e dalla Direzione dei Servizi Giudiziari, ha l'obiettivo di non vedere le vittime di reati cadere in una situazione di disagio materiale, che si aggiungerebbe al trauma morale.