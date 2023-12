Delegazione monegasca in Senegal per i 15 anni del Monaco Collectif Humanitaire

Dal 29 novembre al 3 dicembre, una delegazione monegasca guidata da Isabelle Rosabrunetto, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha effettuato una visita in Senegal imperniata principalmente sul settore della sanità, per uno scambio con le autorità senegalesi e per partecipare alla celebrazione dei 15 anni del Monaco Collectif Humanitaire (MCH).

L'accordo rafforza le relazioni dei due Paesi in un settore di cooperazione prioritario, rappresentando oltre il 30% dei finanziamenti assegnati oggi al Senegal dal Principato. In aggiunta, lo stesso giorno è stato firmato un Protocollo incentrato sul «Rafforzamento della presa in carico dell'anemia falciforme in Senegal» confermando il proseguimento del sostegno di Monaco al Ministero senegalese per un decentramento della cura delle persone affette da questa malattia molto diffusa nel continente africano.

In tale occasione, Rosabrunetto ha ribadito che "Monaco sta al fianco dello Stato senegalese per attuare la sua strategia nazionale a favore della salute, in particolare la salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti, la lotta contro le malattie e il rafforzamento delle capacità degli operatori sanitari"