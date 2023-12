Come scegliere gli occhiali da vista in base alla forma del viso

Quando ci si presta a scegliere un nuovo paio di occhiali da vista, si consiglia di considerare la forma del viso poiché, analizzandola, è più facile capire quale occhiale doni di più.

Viso tondo

Anzitutto, dopo aver analizzato la forma del viso e aver scoperto che è tondo, tipico di chi ha le guance piene e il mento arrotondato, occorre orientarsi verso un occhiale da vista dalla forma rettangolare e geometrica. Le linee più decise e marcate sono maggiormente in grado di regalare al volto un aspetto più asciutto e allungare il profilo. Sono concesse anche montature spesse, importanti o addirittura particolari come quelle degli occhiali con un ottimo design su Otticagiro.com

Allo stesso modo, il viso tondo porta bene montature metalliche sottili che oggi sono tra le preferite. Donano luce all'incarnato, oltre a essere più leggere e facili da portare tutto il giorno senza sentirne il peso.

Volto ovale

La maggior parte delle persone ha un viso dalla forma ovale che consente un’ampia gamma di scelta in fatto di occhiali da vista. Infatti, chi ha un volto di questo tipo ha la fortuna di poter indossare praticamente ogni tipo di soluzione. Questa forma più delicata e armoniosa può quindi essere accessoriata da montature circolari, squadrate o addirittura più appariscenti e insolite.

Le persone in cerca di un occhiale particolare, possono anche optare per il doppio ponte che sovrasta il naso, il quale però non dovrebbe essere troppo pronunciato altrimenti l'attenzione si dirige sui difetti, i quali invece andrebbero minimizzati con scelte più oculate.

Viso triangolare

Una variante del volto ovale potrebbe essere quella triangolare caratterizzata da un mento pronunciato. Le guance sono scavate tanto da mettere in risalto gli zigomi. In questo caso, la montatura perfetta che valorizzi la figura e che ponga l'attenzione sulla parte alta del volto, è larga. La montatura dovrebbe avere delle aste ampie, perfette per sortire il medesimo effetto. Occhiali a semi giorno, a farfalla o a forma di occhi di gatto rappresentano quindi le opzioni migliori.

Mandibola squadrata

Il viso rettangolare si caratterizza per avere una mandibola molto squadrata con la parte inferiore del mento più rigorosa e vistosa. Se una persona dovesse avere un viso di questo tipo, occorre scegliere delle montature per gli occhiali da vista in grado di allungare. All'interno di questa categoria spiccano gli occhiali con montature a giorno oppure rotonde. In particolare quest'ultimi, riescono a garantire un contrasto piacevole e gradevole. La scelta è ancora più obbligata se il mento dovesse avere la fossetta. Sono, invece, da evitare occhiali rettangolari con montature spesse e rigorose nei colori più scuri che appesantiscono troppo.

Viso a cuore

Infine, si parla di viso a cuore per indicare un volto con fronte ampia, zigomi pronunciati e mento appuntito. Essendo la fronte molto spaziosa, in questo caso sarebbe meglio preferire degli occhiali con una montatura più sottile. Per quanto riguarda la forma, sono ben accetti gli occhiali rotondi oppure ovali. Valutabili anche quelli a farfalla che, in linea generale, mettono in risalto gli zigomi.