Lo sport nell’antichità, una mostra a Draguignan nel Var

A Draguignan, nel Var, l’Hôtel Départemental des Expositions anticipa i tempi, é come se le Olimpiadi di Parigi 2024 fossero già iniziate.

E’ in corso la mostra “Défis & Sports de l'Antiquité à la Renaissanc”, un’opportunità per chi intende approfondire il ruolo dello sport nella società antica e medievale.



Una mostra proposta dal Dipartimento del Var fino al 24 marzo 2024.

L’esposizione risale non solo alle radici olimpiche nell'antichità greca, ma si occupa anche più ampiamente della pratica dello sport fino all'inizio del Rinascimento.

Dalla mitologia greca ai tornei dei cavalieri, attraverso le Olimpiadi, i giochi del circo dei Romani e le sfide sportive degli Etruschi.

Un viaggio inedito, emozionante che promette ai visitatori tante sorprese e molte scoperte.

Il percorso privilegia un approccio cronologico in quattro fasi: sport greco, etrusco, romano e medievale.

Quasi 160 opere tra sculture, quadri, armature, bassorilievi, manoscritti, anfore, lampade ad olio...

Ma anche pezzi eccezionali, come il cofanetto di Cluny o un'armatura equestre dell'epoca medievale.

Sono esposte anche opere originali di artisti contemporanei come Mimmo Jodice, Buffet, Bourdelle e Degas.

Hanno contribuito a d allestire la mostra una sessantina di istituzioni culturali, musei nazionali francesi e internazionali

Il Museo è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19. In questo periodo resterà chiuso il 25 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024.