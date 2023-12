Scena Aperta di Fort Antoine "Talenti del Forte" 2024, l'invito a partecipare

La scena aperta del Forte Antoine per i 18-30 anni, organizzata dalla Direzione degli Affari Culturali di Monaco, tornerà nel luglio 2024 e i giovani sono invitati a partecipare alla sua organizzazione.

Anche quest'anno, i giovani potranno partecipare all'organizzazione per scoprire l'altro lato della scena e partecipare alla vita culturale del Principato. Dalla gestione delle iscrizioni alla comunicazione, passando per la tecnica, le scelte artistiche e la logistica, i giovani seguiranno tutti gli aspetti della preparazione di questo evento e potranno condividere le loro idee con i project manager.

Quindi, se avete tra i 18 e i 30 anni, siete interessati alla cultura e agli eventi, non vi resta che iscirvervi Per partecipare al Comitato Organizzativo (o per qualsiasi informazione), inviare un'e-mail a fortantoine@gouv.mc entro il 19 gennaio 2024.

Condizioni per partecipare: essere di nazionalità monegasca, scolarizzato, residente a Monaco, o legato al Principato ed avere una disponibilità di circa 2 ore alla settimana tra il 15 gennaio e luglio 2024