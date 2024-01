A febbraio la seconda edizione del Forum Monaco per l'Occupazione

Forte dei suoi 3 650 visitatori nel settembre scorso, il Forum Monaco per l'Occupazione conosce ormai la data della sua seconda edizione nel 2024: sarà venerdì 16 febbraio, sempre al Grimaldi Forum, ma in un formato allargato e quindi più ambizioso.

Su iniziativa del Governo del Principato, il suo concetto rimane immutato: far incontrare, in una sola giornata, attori dell'economia monegasca e candidati all'occupazione attorno a un obiettivo comune: valorizzare l'occupazione nei settori di attività del Principato.

Questa giornata si presenta come l'appuntamento annuale per le persone in cerca di lavoro dei bacini della Costa Azzurra, liguri e non solo, che avranno accesso libero e gratuito alle imprese del Principato, suddivise in dodici settori di attività, per incontrarli, scambiare e creare opportunità professionali promettenti.

Sarà presente anche un polo di coaching occupazionale animato dai Servizi competenti dello Stato, dal Servizio dell'occupazione, dalla Direzione delle Risorse Umane e della Formazione della Funzione Pubblica e dalle Casse sociali di Monaco.

I candidati saranno accompagnati per prepararsi alle interviste e migliorarne le possibilità di successo nei loro sforzi.