Cagnes, il mercato italiano compie oggi 8 anni

A Cagnes sono orgogliosi del “loro” mercato italiano che si svolge ogni primo sabato del mese e che, oggi, compie 8 anni.

In meno di un decennio gli espositori sono lievitati fino ai 35 attuali e la lista d’attesa per poter partecipare è sempre più lunga.

Pierrette Alberici, consigliere municipale che è delegata al mercato, giunge ad affermare, in un’intervista a Nice Matin, che “vi sono persone che non vanno più a Ventimiglia da quando c'é questo mercato: aiuta a risparmiare tra benzina e pedaggi”.

Appuntamento oggi, dunque, per il compleanno del “Mercato italiano” di Cagnes, che si svolgerà dalle 9 alle 17 con una sorpresa.

Parteciperà al festeggiamento per gli 8 anni il gruppo folkloristico sanremese “Canta e Sciuscia” che, alle 10,30 ed alle 14, si esibirà con il suo repertorio fatto di balli. L’appuntamento, per assistere alla loro “deambulations” è in Place De Gaulle e lungo il Cours du 11 novembre.

Il gruppo sanremese è nato nel 1949 da un paio di amici che avevano voglia di divertirsi e fare delle feste nei vari quartieri, con gli anni si è ingrandito fino ad arrivare a 80 elementi compreso le ragazze pon pon.