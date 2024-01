A Monaco c'è attesa per l'Open Air Circus Show del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo

Il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo organizza, per celebrare il Centenario della nascita del Principe Ranieri III e i 50 anni di questo evento diventato imperdibile nel mondo del circo che il Principe aveva creato nel 1974, una grande parata in città e uno spettacolo all'aperto sulla piazza del Palazzo del Principe, l'Open Air Circus Show.

Diversi carri decorati, gli artisti in costume, gli elefanti, i cavalli, l'Orchestra del Festival, i clown in Folie, che animeranno in musica la Parade e il trenino turistico, partiranno dal Chapiteau di Fontvieille alle 14:00, per raggiungere la piazza del Palazzo alle 14:30, sabato 13 gennaio 2024.