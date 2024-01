Mentone, fino al 27 gennaio alla Galleria d'Arte Contemporanea la mostra "They are"

Il programma 2023 della Galleria d'Arte Contemporanea si conclude all'insegna della fotografia con la presentazione del lavoro del fotografo Maf in una casa di riposo e in una Struttura e Servizio di Assistenza al Lavoro per adulti con disabilità.

IO SONO. Operaio ESAT presso ADAPEIAM a Mentone

Dopo la mostra Regards Croissants a Photomenton nel novembre 2021, Maf è andata a incontrare i dipendenti di ESATITUDE, per osservare la realtà di questa azienda e per catturare gli orari di lavoro. Senza tralasciare ovviamente gli scambi, gli sguardi, i sorrisi…

Intitolata "They Are" la mostra mostra come un progetto di mediazione culturale si trasforma in un'avventura umana e in un progetto artistico. O come scoprire lo sguardo di un fotografo impegnato con gli esseri umani. Ma anche il modo in cui questi uomini e donne si guardano dopo diversi mesi di lavoro a casa Madeleine a Nizza e all'Esatitude a Mentone.

Questa sarà un'opportunità, per alcuni, per comprendere meglio come funziona un ESAT e per altri per scoprirlo, per riconoscere lo status di queste persone, dipendenti dello stabilimento.

Mostra "They Are", Maf. dal 25 novembre al 27 gennaio Galleria d'arte contemporanea, 8 avenue Boyer. Dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 esclusi i giorni festivi Prezzo normale: 2 € / prezzo ridotto: 1