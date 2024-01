Inaugurata ieri, da stamattina alle 6 è aperta al traffico la nuova uscita Monaco Est della A8

Ieri, martedì 9 gennaio, Blaise RAPIOR, Direttore Generale di Escota, Direttore Generale aggiunto di VINCI Autoroutes, Jean-Jacques RAFFAELE, sindaco di La Turbie, Vice Presidente della Comunità della Riviera francese, Yves JUHEL, Presidente della Comunità della Riviera francese e sindaco di Mentone, Charles Ange GINÉSY, Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, Pierre DARTOUT, Ministro di Stato del Principato di Monaco e Hugues MOUTOUH, Prefetto delle Alpi Marittime, hanno inaugurato la nuova rampa di uscita dello svincolo dell'autostrada A8.

La nuova rampa 58 servirà prioritariamente Monaco Est, Roquebrune-Cap-Martin e Beausoleil offrendo un accesso supplementare al Principato di Monaco e permettendo di fluidificare il traffico sull'autostrada A8 e nel tunnel di Monaco. Autorizzata con decisione ministeriale è in funzione da stamattina, mercoledì 10 gennaio, dalle 6.

Una nuova via per il collegamento di Monaco e dei comuni ad est del Dipartimento

Ogni giorno circa 47.000 persone si recano a Monaco percorrendo gli assi esistenti. Il costante aumento del traffico ha reso nel tempo questi viaggi più complicati per gli utenti abituali. In risposta a questa situazione e consapevoli della posta in gioco che riguarda numerosi spostamenti quotidiani degli abitanti delle Alpi Marittime e di Monaco, le diverse collettività locali e dipartimentali, i servizi dello Stato, i rappresentanti del governo principesco di Monaco e i gestori delle infrastrutture, hanno auspicato la realizzazione di una nuova rampa di uscita, proveniente da Nizza, dopo quelle dell'A500 e della Turbie.

La nuova rampa di accesso permette di creare una nuova via di collegamento che offra un accesso supplementare al Principato di Monaco e ai comuni costieri dell'est del dipartimento, diminuire il traffico nella traversata della Turbi e fluidificare il traffico sull'autostrada A500 e nel tunnel di Monaco, così come sulla Media Corniche in avvicinamento a Monaco.

Situata sull'autostrada A8, in direzione Francia/ Italia, questa nuova rampa di uscita è nelle immediate vicinanze dell'area di servizi della Riviera francese nel comune di La Turbie. Lo svincolo di Monaco Est - Roquebrune-Cap-Martin - Beausoleil costituirà un nuovo punto di interscambio tra l'autostrada A8 e la rete dipartimentale (RD 2564 - Grande Corniche).

I servizi tecnici del ministero dei Trasporti in rappresentanza dello Stato, autorità concedente, hanno effettuato una visita di controllo lo scorso dicembre e una decisione ministeriale di autorizzazione è stata rilasciata lunedì 8 gennaio 2024. La rampa sarà così messa in servizio mercoledì 10 gennaio 2024, a partire dalle ore 6.

HANNO DETTO

Blaise RAPIOR, Direttore Generale di Escota, Direttore Generale aggiunto di VINCI Autostrade: "Molto atteso, imponendosi come un'evidenza da molto tempo, questo nuovo assetto è il frutto dell'impegno instancabile di diversi attori: il Principato di Monaco, il Dipartimento delle Alpi Marittime, la Comunità della Riviera francese, lo Stato e VINCI Autostrade, che si sono mobilitati, insieme, per rispondere concretamente alle esigenze di mobilità di un intero territorio. Con questo svincolo, che costituisce oggi il terzo accesso al Principato di Monaco, sono ormai quasi 50.000 le persone che beneficeranno di condizioni di circolazione più fluide e potranno effettuare i loro spostamenti quotidiani con più serenità".

Hugues MOUTOUH, Prefetto delle Alpi Marittime: "Lo svincolo autostradale che inauguriamo oggi partecipa attivamente alla nostra politica di rafforzamento del legame binazionale franco-monegasco. È per il dipartimento delle Alpi Marittime uno strumento di sviluppo, favorendo flussi economici e sociali, comfort e sicurezza dei suoi utenti e partecipando a una rete pensata congiuntamente per relazioni sempre più forti".

Pierre DARTOUT, Ministro di Stato del Principato di Monaco: "L'apertura di questo nuovo svincolo autostradale è una grande concretizzazione di questa volontà congiunta e del lavoro di fondo condotto insieme dalle autorità francesi e dal Governo del Principe".

Charles Ange GINÉSY, Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime: "Questo nuovo svincolo autostradale faciliterà notevolmente il traffico ai margini del Principato di Monaco, mentre decongestionerà il comune di La Turbie. Questo accesso, costruito in tempi ristretti, dimostra che ogni parte coinvolta in questo cantiere ha agito in modo intelligente per offrire la soluzione migliore alle migliaia di automobilisti che percorrono ogni giorno questo asse. Abbiamo anche voluto che questi lavori fossero i più rispettosi dell'ambiente, in accordo con la politica GREEN Deal del Dipartimento, integrando analisi dell'ambiente naturale e limitando le emissioni di CO² durante la costruzione".

Yves JUHEL, Presidente della Comunità della Riviera francese, Sindaco di Mentone: "Con questo nuovo svincolo autostradale, il territorio della Riviera francese è meglio servito. Questo svincolo è un progetto atteso da molti anni, migliorerà congiuntamente la fluidità del traffico in direzione del Principato di Monaco e, soprattutto, garantirà l'elusione del centro città di La Turbie. Una circonvallazione che porterà, ne sono certo, una vera boccata d'aria agli abitanti del comune. Desidero inoltre congratularmi per il lavoro svolto dai servizi di VINCI Autostrade nel nostro territorio. Una collaborazione particolarmente ricca e fruttuosa che abbiamo avviato ormai da diversi anni, ringrazio, in particolare il Direttore Generale di Escota e Direttore Generale Aggiunto di VINCI Autoroutes, Blaise Rapior".

Jean-Jacques RAFFAELE, Sindaco di La Turbie, Vicepresidente della Comunità della Riviera francese: "Più di 20 anni di attesa, ma oggi, a nome dei Turbiaschi, manifesto la mia soddisfazione nel vedere questo lavoro terminato".