Impregnante per legno: che cos’è e a che cosa serve

Il legno è da sempre uno dei materiali maggiormente presenti nella vita di tutti i giorni. Grazie alla facilità di lavorazione e soprattutto alla sua estetica, è perfetto per trattare ogni tipo di prodotto come tavoli e panche fino a strutture portanti come tetti, verande, gazebi, infissi. Per mantenere le caratteristiche del legno intatte nel corso del tempo, occorre un prodotto specifico come l’impregnante che vale la pena scoprire meglio da vicino.

Che cos’è un impregnante per il legno

Un impregnante per il legno è un prodotto pensato per conferire protezione da umidità e sbalzi di temperatura che possono rovinare il legno compromettendo estetica e resistenza. Si presenta in forma liquida affinché si possa stendere facilmente con un pennello senza bisogno di particolare strumentazione. Può essere utilizzato quindi sia da un hobbista che da un professionista che sa dove trovare l'impregnante per legno .

A che cosa serve un impregnante per legno

Spesso si tende a usare termini come vernici e impregnanti come fossero sinonimi, ma in realtà si tratta di prodotti differenti. Solo l’impregnante penetra in profondità tra le fibre del legno, chiude i pori e lo rende impermeabile. Grazie a questa barriera, niente rovina il prodotto, il quale dura a lungo e mantiene intatte caratteristiche come colore e lucentezza. Garantisce altresì un effetto naturale mettendo in risalto le più belle essenze di legno poiché favorisce la transizione delle venature.

Come si usa un impregnante per il legno

Esistono più versioni di impregnanti tra cui poter scegliere; fino a non molti anni fa andava per la maggiore quello a base solvente. Oggi si trovano anche impregnanti a base acqua che risultano sia più salutari sia più rispettosi dell’ambiente.

Tuttavia, le differenze non si fermano poiché la scelta dipende anche da altri fattori. Si può dire che l'impregnante a base solvente risulti preferibile in condizione atmosferiche estreme. Garantisce quindi maggiori benefici alle parti in legno che si trovano all’esterno perché il prodotto a base solvente fornisce maggiore protezione da sbalzi di temperatura, umidità, freddo, pioggia, raggi UV e, più in generale, usura. Sebbene non del tutto ecosostenibile, l'impregnante a base solvente riesce a penetrare più in profondità nelle fibre del legno fornendo protezione anche dalla formazione di muffe e funghi.

Invece, quando il trattamento è destinato a superfici in legno che si trovano all'interno, via libera all'uso di un impregnante a base acqua. Il prodotto contiene una minore quantità di corpuscoli volatili, garantendo una maggiore qualità dell’aria, è adatto a un uso in un ambiente chiuso. Si secca velocemente ed è più rispettoso dell'ambiente. Si può usare su ogni tipo di prodotto in legno come mobili, travi, soppalchi che, d’ora in avanti, non subiscono danni per colpa di sbalzi di temperatura e umidità. Un prodotto a base acqua può, tuttavia, esser utilizzato anche per parti in legno esposte all'esterno, a patto che il trattamento preveda anche l'uso di altri prodotti come vernici e finiture.