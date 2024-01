Frejus, a fine mese torna il Festival del cortometraggio

Il Festival del cortometraggio di Fréjus è l'evento principale e imperdibile di ogni inizio d'anno.

Da 27 anni, l’appuntamento favorisce l'incontro del pubblico, appassionato e curioso, con i grandi del cinema francese e internazionale.



Oltre alla competizione ufficiale, dal 26 gennaio al 6 febbraio 2024 sono proposti numerosi appuntamenti cinematografici originali e diversificati per tutti i tipi di pubblico: concerto di musiche da film, serate cinematografiche tematiche, spettacolo, incontri e, naturalmente, una serata dedicata ai cortometraggi d'animazione.



La 27ma edizione del Festival du Court-Métrage di FréjuS, in programma dal 26 gennaio al 6 febbraio 2024, presenta, come partecipanti al concorso, dieci film di finzione e tredici film d'animazione.





I quattro momenti salienti



Venerdì 26 gennaio ore 18 - Salle de spectacle dell'Igesa - Lancio ufficiale del Festival del Cortometraggio di Fréjus.

Sarà seguito da un concerto di musiche da film da parte della Big Band de l’Ecole de musique et d’art dramatique Jacques-Melzer, diretta da Mickaël Steinman.



Giovedì 1 febbraio ore 20 - Cinéma Le Vox - Serata di proiezione del film “Au nom du fils”.

Sarà seguita da un momento di scambi con il regista, Kader Ayd con gli attori del film tra cui Richard Bohringer, Richard Sammel, Arsène JIROYAN e Joe Ia.



Venerdì 2 febbraio ore 20 - Théâtre Le Forum - Serata di competizione ufficiale della Selezione Hermès



Sabato 3 febbraio ore 20 - Théâtre Le Forum - Serata del musical con lo spettacolo Fame[us] a cura dello Studio di danza Kaâla (coreografia di Hama Baroudi).



Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.