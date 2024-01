Lo spettacolo "To the Point(e)" andrà in scena dal 24 al 28 aprile 2024 al Grimaldi Forum. I Ballets de Monte-Carlo interpreteranno tre opere in una stessa serata: Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, Vers un pays Sage di Jean-Christophe Maillot e Autodance di Sharon Eyal, Gai Behar.

Gli spettacoli sono previsti il 24 aprile ore 19.30, 25 aprile ore , 26 aprile ore 19.30, 27 aprile ore 19.30 e 28 aprile ore 15