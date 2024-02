A Monaco “Il Diritto alla Felicità” con Remo Girone, storia di amicizia e libertà attraverso i libri

L'Associazione Dante Alighieri - Comitato di Monaco presenta, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato, giovedì 22 febbraio 2024, alle ore 19,30 al Théâtre des Variétés, il film “Il Diritto alla Felicità”.

Nel cast: Remo Girone, che sarà presente alla serata, Moni Ovadia, Corrado Fortuna, Didie Lorenz Tchumbu, Pino Calabrese.

Sottotitolato in lingua francese e vincitore di 44 premi internazionali fra cui il Premio Troisi alla regia, Il Diritto alla felicità è un film del 2021 scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi. Remo Girone, attore teatrale, televisivo e cinematografico fra i più apprezzati dal pubblico, nel film veste i panni di Libero, un venditore di libri usati. Essien, impersonato da Didie Lorenz Tchumbu, è un ragazzino immigrato che vive in Italia. Fra i due si crea un'amicizia attraverso i libri che il non più giovane libraio consiglia e presta ad Essien, assiduo frequentatore del negozio attorno al quale ruota la vita del paese.

« La storia di un'amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze di vita diverse che sottolinea l’importanza del libro come mezzo di unione e comunicazione nella diversità ».

La lettura, dunque, chiave d'accesso alla felicità, ai sogni e alla libertà. Il film è dedicato a Unicef, con l'adesione di Federfarma e il supporto non condizionato di Sanofi. Uscito nelle sale il 30 aprile 2021 è stato trasmesso da Rai Gulp il 20 novembre 2021, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

TARIFFE DI INGRESSO: GRATUITO PER I SOCI; 10 EURO PER I NON SOCI FINO A 25 ANNI; 20 EURO PER I NON SOCI ADULTI

PRENOTAZIONE entro il 19 Febbraio su info.dantemc@gmail.com +377 97 70 89 47