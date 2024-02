Venerdì 16 febbraio 2024, i ballerini del Ballet Nice Méditerranée si trasformano in coreografi per una serata al Conservatorio di Nizza.



Eric Vu-An aveva programmato una serata dedicata alle creazioni dei ballerini nel 2022 dal titolo "Laboratori coreografici" al Conservatorio di Nizza.

Partendo da questo primo incontro con il pubblico, torna ora in scena la continuazione di questa avventura umana.

Il Ballet Nice Méditerranée propone la scoperta dei talenti coreografici di due ballerini e tre ballerini della compagnia.





Una nuova forma di complicità e un nuovo metodo di lavoro con i ballerini diretti dai loro coetanei ottenendo la valorizzazione reciproca degli artisti della compagnia.



Ilenia Vinci, ispirandosi ai personaggi della Commedia dell’arte e propone la Commedia della danza su musiche di Hector Berlioz.

Usando le bende, Romain Sirvent priva i suoi interpreti del senso della vista: “Devono affrontare la propria interiorità, avere fiducia in se stessi, negli altri e nella vita. Questa la chiave per comprendere la sensibilità e i legami che ci uniscono”. Musiche di R.Aubry, O.Arnalds e A.Sara Ott, S.Stubbs.



Hymn è alla seconda creazione dopo The Returns di Noah Dunlop: “È un inno al maschile, al femminile, al sensuale e allo spirituale sulla composizione preferita di Sergei Rachmaninoff, quella che ha scelto per accompagnare il suo funerale: All-Night Vigil”.



A Slight Mutation, di Isaac Shaw, esplora la decostruzione dei movimenti del balletto classico e il processo creativo di nuove forme attraverso lievi “mutazioni”. Isaac dice di essere fortemente ispirato dalla composizione musicale “Finale – Manège” di Mikael Karlsson così come dai punti di forza dei bellissimi ballerini della compagnia.



Ha già curato la coreografia di Beyond per la compagnia: Alicia Fabry celebra la comunione tra movimento e musica in Quintessence. Le anime si rivelano grazie alla poesia celestiale della Serenata per archi in mi maggiore B 52, op. 22 di Antonín Dvorák.



Coreografi della serata

Noah DUNLOP;

Isacco SHAW;

Romain SIRVENT;

Ilenia VINCI;

Alicia FABRY

Ballet Nice Méditerranée

Appuntamento venerdì 16 febbraio 2024 alle 18,30 al Conservatorio di Nizza, Avenue de Brancolar 127.