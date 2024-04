Collegamenti aerei tra Nizza e Parigi: non dovrebbero diminuire, anzi…

In tutta la Francia si va nella direzione di diminuire i collegamenti aerei interni: non appena annunciato, nell'ottobre 2023, che Air France intendeva adeguare la propria offerta generata da un calo del 60% nei viaggi di andata e ritorno e del 40% del traffico complessivo, Christian Estrosi, aveva incontrato la direzione della compagnia aerea e istituito un gruppo di lavoro.



Il gruppo di lavoro, composto dal presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Nizza Costa Azzurra, Franck Goldnadel e da attori economici, ha generato un serrato confronto volto a mantenere una qualità di servizio rispondente alle esigenze degli abitanti della Costa Azzurra.



Al termine di un nuovo incontro, svoltosi presso il municipio di Nizza alla presenza di Anne-Marie Couderc, presidente del gruppo Air France-KLM, Anne Rigail, direttore generale di Air France e Franck Goldnadel, presidente del Directoire de l’Aéroport de Nice, è stato lo stesso Christian Estrosi ad annunciare che la situazione sta evolvendo in senso positivo.

“Dovremmo ritrovarci, ha detto il primo cittadino di Nizza, non con un regresso ma con un aumento dell'offerta. Molto presto organizzeremo un incontro con i rappresentanti delle principali federazioni professionali della Métropole Nice Côte d'Azur, al termine della quale comunicheremo i risultati del lavoro che stiamo portando avanti con Air France a beneficio dei cittadini Nizza e del territorio”.