Il Monte-Carlo Beach pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia

La primavera è tornata, e con essa il famoso Monte-Carlo Beach ha riaperto le sue porte il 5 aprile, per una nuova stagione ricca di novità.

La prima è l'arrivo di René Blino alla sua direzione, per dare nuovo slancio a questo stabilimento emblematico della Costa Azzurra. Per quanto riguarda la gastronomia, lo Chef Marcel Ravin arricchisce la sua divisione e prende le redini del ristorante Elsa, attorno al concetto di «Jardin Marin», collegato al Mediterraneo e alla terra azzurra. Il ristorante del Club la Vigie è ripreso da Pascal Garrigues e amplia il suo servizio alla cena. Per quanto riguarda il Monte-Carlo Beach Club, il pontile si rinnova e il nuovo Kids Club by Petit VIP adatta l'esperienza del Beach ai più giovani. Al Monte-Carlo Beach, l'estate comincia adesso.

Si apre una nuova era per il Monte-Carlo Beach, sotto l'impulso di René Blino

René Blino è entrato a far parte del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer per succedere, alla Direzione Generale del Monte-Carlo Beach, a Danièle Garcelon, che trasmette la fiaccola al termine di una lunga e bella carriera. René Blino si è distinto brillantemente nel settore alberghiero di lusso e di nicchia, da Bangkok a Parigi, passando per Cannes, Kuala Lumpur, o ancora Courchevel.

Arriva direttamente da Parigi, dove ha aperto e diretto l'hotel Madame Rêve, riconosciuto soprattutto per il suo restauro doppiamente stellato. Infranto alle nuove aspettative della clientela ultra-lusso, affronterà la sfida di far vivere e sviluppare la leggenda di questo hotel iconico della Riviera, e del suo famoso club inaugurato nel 1928. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nel settore delle risorse umane, dell'alloggio, della ristorazione, per prestigiose insegne alberghiere internazionali. È ricco di questo percorso e delle sue esperienze, che René Blino ha assunto la Direzione del Monte-Carlo Beach, e lanciato il 5 aprile la stagione 2024 del palazzo, prima di quella del Club il 12 aprile.

Marcel Ravin prende le redini del ristorante gourmet Elsa

6 aprile 2024, il ristorante Elsa ha riaperto le sue porte sotto la direzione di Marcel Ravin, Chef doppiamente stellato al ristorante Blue Bay Marcel Ravin, a pochi passi di distanza.

Vero e proprio balcone sul mare, Elsa apre in questa stagione 2024 un nuovo capitolo intitolato un «Jardin Marin», il nuovo concetto immaginato dallo Chef. Più che un concetto, un omaggio alla Grande Blu e alla terra mediterranea. Originario dell'isola della Martinica, Marcel Ravin ha conservato un profondo rispetto per la pesca e la cultura marittima. Il suo universo culinario unico e impegnato dello chef si ispira ampiamente al mondo marino, con delicatezza e creatività, e alla sua terra mediterranea.

La carta di Elsa di Marcel Ravin mescola quindi con audacia i sapori del mare e di questa terra del sud piena di sole. Si inserisce in un approccio sempre più responsabile e fedele al DNA di Elsa, che dà spazio al locale. La collaborazione è così rafforzata con i produttori locali, come il Domaine d'Agerbol.

La riduzione dei rifiuti è sempre al centro dell'attenzione, così come la protezione delle risorse marine. Da notare la firma il 21 marzo 2024 della carta Mr. Goodfish, che promuove un consumo più responsabile dei prodotti del mare, sia in termini di specie che di stagionalità, per evitare l'eccessivo sfruttamento delle risorse, e la certificazione Green Globe Platinum del Monte-Carlo Beach.