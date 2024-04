Una guida segnala i migliori ristoranti italiani della Costa Azzurra

Pizzerie “stellate”, laboratori d’autore, ristoranti riconosciuti a livello internazionale: la migliore cucina italiana in Costa Azzurra è oggi in una guida, dal significativo titolo “100% Italiano”.

La presentazione si è svolta a Nizza in occasione della tappa francese di “The Italian Show", format ideato da I Love Italiana Food e dedicato alle filiere Made in Italy e alla promozione delle eccellenze italiane nel settore enogastronomico, che si rivolge principalmente agli operatori internazionali.



A ricevere il certificato “100% Italiano” una sessantina di attività, selezionate per la Guida dei migliori ristoranti italiani in Costa Azzurra, da esperti del settore: trenta ristoranti, 21 pizzerie e otto caffetterie, suddivisi nelle categorie Restaurant, Pizza, Espresso.

Tra questi, pizzerie di riferimento come La Pecora Negra, gestita da uno dei migliori chef al mondo, Mauro Colagreco, La Forge, guidata dallo chef Paolo Amadori, La Table d’Antonio Salvatore, ristorante stellato a Montecarlo e La Chamade, pizzeria e laboratorio di pizza a Nizza.



L’appuntamento di Nizza è stato anche l’occasione per presentare, per la prima volta in Europa dopo l’anteprima in Giappone, l’Accademia Della Cultura Enogastronomica Italiana, creata da Filiera Italia, Coldiretti, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, di cui I Love Italian Food è partner.

La Guida sarà adesso distribuita nei principali ristoranti, hotel e attività ricettive della zona, presto consultabile anche online sul sito di I Love Italian Food www.iloveitalianfood.it



Le fotografie sono di Laura Albanese.