Sneakers Jordan: i modelli che faranno impazzire nel 2024

Le migliori sneakers Jordan si suddividono in diversi modelli, riconducibili al gusto personale e alle preferenze di ciascuno. Basta dare un’occhiata a un negozio online specializzato nella vendita di sneakers Jordan per avere un’idea della vastità di proposte disponibili. Tuttavia, alcuni modelli fra i tanti sono diventati leggendari, e di conseguenza non passano mai di moda.

Per esempio, le Air Jordan 1 e 4 hanno lasciato un segno indelebile nella cultura delle sneaker, tanto da diventare un must-have per ogni appassionato di scarpe. Invece, le Air Jordan 37 e Air Jordan 38 sono l'emblema dell'innovazione e dello stile nel mondo delle sneakers. L'incorporazione di tecnologie innovative garantisce una calzata confortevole e migliora le prestazioni, mentre il loro design accattivante le rende abbastanza versatili da poter essere abbinate sia ad outfit casual che sportivi.

Le ultime novità si chiamano Air Jordan 39 e le Jordan Eclipse destinate a gettare le basi per le future tendenze in fatto di comfort, prestazioni e sostenibilità. Quando invece le collaborazioni tra alta moda e streetwear nei modelli Jordan per Dior e Jordan per Off-White avranno dei richiami lussuosi ed esclusivi, anche se saranno riservate a pochi eletti e bramati dai collezionisti.

Air Jordan 1 e Air Jordan 4

Le Air Jordan 1 e le Air Jordan 4 sonoche hanno superato la prova del tempo. Entrambe le scarpe progettate da Nike in collaborazione con la leggenda del basket Michael Jordan, e poi acquistate a ruota dalla maggior parte dei giocatori di pallacanestro e degli sportivi in generale.

La Air Jordan 1 è stata lanciata per la prima volta nel 1985 e ha rivoluzionato l'industria delle sneaker, presentando l'iconico logo Nike Swoosh e delle colorazioni audaci senza precedenti. La silhouette high-top della Air Jordan 1 e gli elementi classici del design, come il logo dell'ala e il logo Jordan Jumpman, l'hanno resa una sneaker piuttosto ambita dai collezionisti.

Invece, l'Air Jordan 4 è stata rilasciata nel 1989 ed è stato un altro modello innovativo della linea Air Jordan che introdusse un'unità d'aria visibile nel tallone per migliorare l'ammortizzazione e il supporto, nonché un'esclusiva rete in plastica sui pannelli laterali per migliorare la traspirabilità. La Air Jordan 4 presenta anche il caratteristico logo "Flight" sulla linguetta, che ne aumenta ulteriormente il fascino.

Nel corso degli anni sono state rilasciate numerose varianti di colore e materiale di entrambi i modelli. Dalle classiche colorazioni in bianco e nero alle combinazioni più audaci e vivaci, inoltre, materiali pregiati come la pelle scamosciata, la pelle e la vernice sono stati utilizzati per creare versioni in edizione limitata che hanno fatto impazzire i fan.

Le Air Jordan 37 e Air Jordan 38 e le nuove uscite delle migliori sneakers Jordan

Entrambi i modelli rappresentano la perfetta combinazione tra innovazione e stile, in quanto incorporano delle tecnologie all'avanguardia volte a migliorare le prestazioni e il comfort. Per esempio, l'ammortizzazione reattiva, la quale garantisce una calzata confortevole e un eccellente assorbimento degli urti, assieme a una falcata fluida e senza sforzo, ottime per atleti e per l’uso di tutti i giorni. Inoltre, le scarpe sonoe da strutture di sostegno che garantiscono sicurezza e personalizzazione.

In termini di design, le Air Jordan 37 e Air Jordan 38 vantano un'estetica accattivante che combina elementi classici con tocchi moderni. La silhouette elegante e le linee pulite conferiscono a queste sneakers un look sobrio, facilmente abbinabile a diversi outfit. Le opzioni di colore disponibili per entrambi i modelli spaziano da toni vivaci a neutri, consentendo outfit sia casual che sportivi.

Nel corso dell’anno gli appassionati di sneaker hanno gli occhi puntati sulle ultime uscite di Air Jordan. Tra i modelli più attesi ci sono le Air Jordan 39 e le Jordan Eclipse. La Air Jordan 39 si distingue per un design futuristico, per una tomaia della scarpa che presenta una combinazione di mesh e materiali sintetici, destinata a garantire traspirabilità e flessibilità. L'intersuola invece è dotata di un'ammortizzazione reattiva che offre il massimo supporto e assorbimento degli impatti, mentre la suola è progettata con una gomma resistente per una maggiore trazione su varie superfici.

La Jordan Eclipse si distingue per il suo design minimalista e versatile, laddove la tomaia della scarpa è realizzata con materiali leggeri e traspiranti, l'intersuola contiene una schiuma ammortizzante e la suola è progettata con un motivo a spina di pesce, che garantisce un'eccellente trazione sia su superfici interne sia esterne. In ogni caso, affidabilità, comfort ed eleganza trascendono qualsiasi modello di sneakers Jordan della Nike.