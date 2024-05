Calze a rete per stupire in primavera

Volgari, poi punk, poi chic. Oggi; addirittura couture. Mai vissuto fu più travagliato di quello delle calze a rete. Perché? Perché connesse a doppio filo con il capitale erotico delle donne, gambe fintamente celate da una trama vedo non vedo.

Simbolo assoluto di seduzione, le calze a rete nascono nei primi decenni del Novecento e furono registrate dal The Oxford English Dictionary nel 1933, sotto il termine di fishnet stockings (“calze a rete da pesca” la traduzione letterale in italiano). Le calze a rete sono un tipo di calza che ricorda appunto le reti da pesca. Di solito sono realizzate in nylon o lycra e sono spesso indossate con reggicalze, ma si trovano anche nella versione autoreggenti e collant.

Iniziano a diffondersi tantissimo nel mondo del Burlesque, spettacolo disinibito da attuarsi in abiti succinti, molto in voga negli Stati Uniti e nel dopoguerra divennero un punto fermo nella moda delle pin-up. Icone di stile come Bettie Page, Jane Russell e Marilyn Monroe le indossavano spesso. Negli anni ‘70 e ‘80, divennero estremamente popolari, grazie allo stile punk, che le proponeva anche strappate e con buchi.

Se l’immagine sexy e chiacchierata le ha accompagnate per tantissimi decenni, oggi viene decisamente smorzata dalle nuove tendenze che le declinano su ogni stile, incluso quello estremamente bon ton ed elegante. Dagli abbinamenti con top in maglieria e gonne fino ai più sperimentali con pantaloni e jeans. Con semplici décolleté o stivali, questo look funziona nella sua semplicità.