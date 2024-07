L'AS Monaco consegna un assegno di 20.245 euro al Museo Oceanografico

Thiago Scuro, Direttore Generale dell'AS Monaco, ha consegnato un assegno di 20.245 euro all'Istituto Oceanografico, rappresentato dal suo Vice Direttore Generale, Cyril Gomez.

L'assegno è stato consegnato nell'ambito della partnership tra AS Monaco, l'Istituto Oceanografico e Kappa®, che ha un obiettivo comune: sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla necessità di proteggere l'oceano e la sua biodiversità.

Lanciata il 17 aprile 2023, la collaborazione tripartita ha portato al lancio di una maglia OCEANO con i colori della costa mediterranea. Per ogni maglia venduta, sono stati donati cinque euro all'Istituto Oceanografico, per un totale di 20.245 euro che contribuiranno a sostenere gli sforzi dell'Istituto per sensibilizzare, amare e proteggere l'Oceano.

"Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere l'oceano attraverso una maglietta da calcio è un approccio tanto d'impatto quanto originale. Lo sport crea modelli e icone che ispirano un vasto pubblico. Siamo orgogliosi di aver assunto questo ruolo a fianco dell'AS Monaco. Vorrei ringraziare tutti i team dell'AS Monaco e di Kappa per il loro sostegno e impegno", ha dichiarato Cyril Gomez.

Anche Thiago Scuro, amministratore delegato dell'AS Monaco, ha espresso la sua soddisfazione: "Siamo stati orgogliosi di indossare questa maglia simbolica e di aver avuto l'opportunità di realizzare questo progetto unico con le squadre del Museo. Ci auguriamo che abbia contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere gli oceani. Continueremo sicuramente a seguire e a sostenere gli sforzi dell'Istituto nella sua missione".