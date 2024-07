Jimmy'z Monte-Carlo: 50 anni di festeggiamenti e glamour

Il leggendario club di Monaco e della Costa Azzurra, il Jimmy'z Monte-Carlo è il luogo delle feste. Luogo di divertimento per tutta la stagione estiva, ritrovo di star, top DJ e piloti di Formula 1, il Jimmy'z Monte-Carlo festeggia quest'anno il suo 50° anniversario, proprio come lo Sporting Monte-Carlo, dove ha aperto i battenti nel 1974. Il club ha festeggiato questo anniversario giovedì 11 luglio alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Camille Gottlieb, il pilota di F1 Charles Leclerc e una serie di altri VIP. Con il DJ Lost Frequencies ai piatti, l'arte della festa di Monte-Carlo era più che mai in evidenza per mantenere viva la leggenda.

Negli anni '70, le celebrità affollano il Principato. Celebrità che amavano il mondo del gioco d'azzardo quanto quello della vita notturna. Tra queste c'era la famosa Régine, che si esibì al primo Summer Sporting nel 1970 e si innamorò di Monaco. La donna soprannominata "la Regina della Notte" non sognava altro che aprire un proprio locale notturno nel Principato. Il suo sogno si realizzò quando incontrò la Société des Bains de Mer di Monte-Carlo, che accettò immediatamente di trasformare il progetto in realtà.

Inaugurato il 9 luglio 1971 nella sua configurazione iniziale sul lungomare, al posto dell'attuale Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il primo Jimmy'z fu un successo immediato e attirò un enorme jet-set internazionale. Nel 1974 è entrato a far parte del nuovissimo complesso dello Sporting Monte-Carlo, appena costruito sulla nuovissima penisola del Larvotto. Dagli anni '80 vi si sono succeduti i più grandi DJ del mondo, da Bob Sinclar a David Morales e Martin Solveig.

È in questa configurazione unica, inaugurata il 22 luglio 1974, che il Jimmy'z Monte-Carlo festeggia quest'anno il suo 50° anniversario, così come lo Sporting Monte-Carlo. La magnifica Salle des Etoiles dello Sporting è il luogo ideale per trascorrere serate memorabili. Qui si svolgono il Bal de la Rose, il Gala della Croce Rossa Monegasca e il MC Summer Festival. Qui si sono esibiti alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui Frank Sinatra, Tina Turner, Liza Minelli, Céline Dion, Stevie Wonder, Shakira, Mika e Michael Jackson. Anche quest'anno si esibiranno alcune delle più grandi star, tra cui Sam Smith, Diana Krall, Jamiroquai, Duran Duran e il leggendario Lenny Kravitz. E si dà il caso che le star e il pubblico di queste serate antologiche concludano la serata da Jimmy'z!

Una grande festa di compleanno

Con una formazione così ricca di star sulla sua pista da ballo, il Jimmy'z Monte-Carlo ha dovuto dare il meglio di sé per festeggiare il suo 50° compleanno. Giovedì 11 luglio, la discoteca ha festeggiato il suo anniversario in un'atmosfera super carica, con un ospite speciale in pista, il famoso DJ belga Lost Frequencies, che è stato l'ospite d'onore e ha infiammato la pista da ballo per tutta la notte!

A questo evento eccezionale sono state invitate anche numerose celebrità, tra cui S.A.S. il Principe Alberto II e Camille Gottlieb, oltre al pilota di F1 Charles Leclerc. Leclerc ha celebrato la sua vittoria nel Gran Premio di Monte-Carlo 2024 firmando una targa accanto a un'insegna al neon creata appositamente per l'occasione: "Spero che Jimmy'z sia pronto". Questa frase è stata pronunciata dal pilota monegasco ai suoi team subito dopo aver tagliato il traguardo lo scorso maggio.

Anche gli influencer GMK e Seb Delanney erano presenti alla serata, che ha segnato l'inizio della stagione estiva dello Sporting Monte-Carlo.