45 auto esposte e diecimila visitatori per il 4° raduno internazionale delle Fiat 500 di Monaco [FOTO]

Quest'anno il Fiat 500 Monte-Carlo Club ha voluto raddoppiare la posta in gioco, organizzando per la prima volta il Raduno su due giorni: sabato pomeriggio, un giro in auto lungo il percorso del Rally di Monte-Carlo con visita al grazioso borgo di Gorbio; sabato sera un eccezionale concerto gratuito con il gruppo "The Shout", The Beatles Tribute Band; domenica pomeriggio, la sfilata per le strade del Principato, oltre a una serie di altri eventi e attività per visitatori e partecipanti.