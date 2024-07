“À Saint Paul de Vence”, una rivista ne svela i mille segreti

È uscita la rivista “À Saint Paul de Vence”, un racconto analitico della cittadina, la descrizione puntuale delle sue attività, dei suoi segreti, dei luoghi indimenticabili che possono essere visitati.



Un focus sulle novità: luoghi ove passeggiare e ricaricare le batterie, un itinerario che è una vera e propria “fuga verde” sotto i bastioni.



Un viaggio nell’arte, autentica, eccentrica, da condividere da soli o in gruppo.





In 124 pagine “À Saint Paul de Vence” svela tante particolarità, esprime tutta l’energia contagiosa del villaggio ed invita a recarsi, una volta, per poi…tornare molte altre.



Il numero di “A’ Saint Paul de Vence”, edizione 2024, curato dall’Ufficio del Turismo, è inserito in libera consultazione al fondo di questo articolo.



Alcuni contenuti della sesta edizione:

- I tesori del nostro Mediterraneo,

- Un viaggio fra i nostri produttori,

- La Fondazione Maeght pensa in grande per il suo 60° anniversario!

- Gallerie a vista e giardino d'artista,

- Tavoli estivi e feste in giardino,