A Roquebrune Cap-Martin domani apre il Villaggio Olimpico con i "Giochi di Roquebrune"

In famiglia o con gli amici, sabato 20 luglio, dalle 17.00 alle 23.00, partecipate a una serie di attività.

Villaggio olimpico, con strutture gonfiabili in acqua e a terra, stand di face painting per i bambini, torneo di calcio a 5, tavoli da ping pong e laboratorio di massaggi per rilassarsi. Un cocktail bar e uno snack bar saranno aperti tutta la sera.