Stasera alla Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo il 75° Gala della Croce Rossa

Stasera venerdì 19 luglio, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente della Croce Rossa Monegasca, e di S.A.S. la Principessa Charlène, Vicepresidente dell’istituzione, presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo si terrà il 75° Gala della Croce Rossa Monegasca stasera. La serata metterà in evidenza il lavoro svolto quotidianamente dalla Croce Rossa Monegasca per aiutare i più vulnerabili, ininterrottamente da settantacinque anni. La serata vuole rendere omaggio ai donatori dell’istituzione; la loro generosità contribuisce a prevenire e ad alleviare le sofferenze di chi ha bisogno. Il 75° anniversario di questo evento benefico, momento imperdibile dell'estate monegasca, verrà impreziosito da una cena sotto le stelle firmata, Thierry Saez Manzanares e dallo staff dello Sporting Monte-Carlo, come pure dalla prestigiosa tombola presentata da Tatiana Silva e Taïg Khris e da un concerto dei Jamiroquai. Notevole anche l'opera d’arte di Wim Delvoye, intitolata Ball track (Dunant), che verrà donata alla Croce Rossa Monegasca per l’occasione.

La Croce Rossa monegasca, 75 anni di storia al servizio dei più vulnerabili

Fondata il 3 marzo 1948 dal Principe Luigi II, l’istituzione è stata riconosciuta nello stesso anno dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). È una delle 192 società nazionali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e ne rispetta i sette principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

La CRM ha come missione quella di assistere le persone più vulnerabili in modo imparziale e senza discriminazioni, salvaguardare la vita umana, preparare la popolazione alle catastrofi e svolgere attività di sensibilizzazione e prevenzione umanitaria. In qualità di istituzione, opera a livello nazionale e internazionale.

La Croce Rossa Monegasca è stata presieduta dal Principe Ranieri III nel periodo 1949-1958, poi dal 1958 al 1982 dalla Principessa Grace. Dal 17 dicembre 1982 ne è Presidente S.A.S. il Principe Alberto II, il cui 40° anniversario alla guida dell’istituzione è stato celebrato nel dicembre 2022.

Una grande serata di gala, come ne regala solo Monte-Carlo

I donatori della Croce Rossa monegasca verranno accolti, a partire dalle 20.00, nella leggendaria Salle des Étoiles, teatro di questa serata in due tempi, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II e di S.A.S. la Principessa Charlène, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Croce Rossa Monegasca. La cena è a cura di Thierry Saez Manzanares, chef dello Sporting Monte-Carlo, nonché dei team di cucina e dei sommelier della Monte-Carlo Société des Bains de Mer e intende rendere omaggio alla Croce Rossa monegasca, con la proiezione di un filmato sulle principali attività portate avanti dall’istituzione nel 2024. Seguirà una tombola con sei prestigiosi premi, donati da importanti brand del lusso. La prima parte della serata verrà condotta da Tatiana Silva -presentatrice della TV belga- e dall'atleta greco-algerino Thaïg Khris, oltre a essere scandita dal tradizionale spettacolo pirotecnico dal mare. Sul palco saliranno poi i Jamiroquai.

I Jamiroquai in concerto alla Salle des Étoiles

Considerati i pionieri del "future punk", i componenti di questo gruppo si sono affermati come una delle band più popolari del pianeta fin dalla loro formazione, avvenuta nel 1992. Forti di più di sette album nella Top 10 del Regno Unito (di cui tre hanno raggiunto il primo posto in classifica), i Jamiroquai, che hanno vinto un Grammy e sono fra i beniamini dei Brits, hanno venduto oltre 26 milioni di album in tutto il mondo, oltre a detenere il record del Guinness dei Primati per l'album funk più venduto di tutti i tempi.

Ball Track (Dunant), opera d’arte di Wim Delvoye, verrà donata alla Croce Rossa monegasca

Figura di spicco della scena artistica belga, Wim Delvoye è noto per il suo umorismo e il suo gusto per la sperimentazione. L'artista fa propri e rielabora diversi stili e motivi provenienti dalla storia dell'arte, per sublimare oggetti che possono essere innocui e persino soggetti viventi, mai convenzionali. La maggior parte delle sue opere mette insieme il know-how artigianale e le tecnologie più all’avanguardia.

Peraltro, Wim Delvoye conosce bene il lavoro della Croce Rossa Monegasca e, con il beneplacito della Fondazione Henry Dunant, ha voluto rendere omaggio al fondatore della Croce Rossa riproducendone il busto, secondo il suo stile artistico e i suoi codici, con la sua scultura Ball Track (Dunant), che verrà donata per l'occasione.

Informazioni pratiche

Orario: . La Salle des Étoiles aprirà i battenti alle 20.00.

. Dress code: rigorosamente smoking per gli uomini e abito da sera per le donne

. Prezzo a persona: 1.500 euro (cena, bevande escluse)

. Organizzazione e coordinamento artistico: Croce Rossa Monegasca, in collaborazione con i team artistici, tecnici e di cucina della Monte-Carlo Société des Bains de Mer

