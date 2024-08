Torna al Mirabilia Festival il progetto "Stay with la Mama": l’ospitalità condivisa che coinvolge il territorio

STAY WITH LA MAMA: Un programma di ospitalità condivisa e di audience engagement che permette alle famiglie ospitanti di conoscere i direttori/le direttrici dei maggiori festival europei e di assistere gratuitamente agli spettacoli più importanti, insieme al “Vostro” direttore/”Vostra” direttrice!

Biglietti gratuiti per gli spettacoli più belli, posti riservati in PRIMA FILA ed i direttori/direttrici dei più prestigiosi e grandi teatri europei a casa tua?

Torna al Mirabilia Festival il progetto “Stay with la Mama”, un programma di ospitalità condivisa e di audience engagement, che coinvolge il territorio e che permetterà alle famiglie ospitanti di conoscere i direttori/le direttrici dei maggiori festival europei e di assistere insieme agli spettacoli più importanti gratuitamente!

Mirabilia infatti ospita ogni anno decine di Operatori Professionali internazionali (direttori artistici di teatri, programmatori di festival, giornalisti di settore) che vengono a vivere il Festival

Hai una stanza privata o un posto letto presso la tua abitazione?

Vuoi ampliare le tue conoscenze e vivere un’esperienza unica nel suo genere, facendoti nuovi amici in giro per il mondo?

Vuoi avere l’opportunità di discutere insieme in modo critico ed approfondito gli spettacoli del festival?

Vuoi avere il 30% di sconto su tutti gli spettacoli, per due persone, e 2 biglietti gratuiti ogni giorno per assistere in prima fila agli spettacoli più belli del festival insieme al vostro direttore/la vostra direttrice di grandi teatri e festival europei?

Partecipa al programma e soprattutto a questa magnifica esperienza di condivisione!

Scrivi subito a rooming@festivalmirabilia.it