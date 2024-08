"Concerts au Palais Princier", si chiude con il Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore di Dvořák

Per l'ultimo appuntamento, giovedì 8 agosto, stupitevi con l'esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore di Dvořák da parte del giovane pianista Mao Fujita, che ha accompagnato l'orchestra nella sua trionfale tournée in Giappone lo scorso maggio. Diretti da Petr Popelka, direttore musicale dei Wiener Philharmoniker dalla prossima stagione, viaggerete anche nel cuore degli incantevoli paesaggi delle rive del Reno con la Sinfonia n. 3 "Renana" di Schumann.