Nizza: al via la “Farandole”, il Festival Internazionale del Folklore

La 65ma edizione della "La Farandole", il Festival Internazionale del Folklore di Nizza che ha una cadenza biennale, sta infiammando la città fino all’11 agosto 2024 .

Sono ospitati gruppi folkloristici provenienti da Brasile, Kazakistan, Filippine, Stati Uniti, e Wallis e Futuna territorio d’Oltremare francese.

Gli spettacoli non si svolgono solo al Théâtre de Verdure, ma anche in diversi altri punti della città e in alcune località della Métropole Nice Côte d'Azur: Levens, Belvédère, Saint Jeannet, la Gaude, Saint André de la Roche, Châteauneuf Villevieille e Drap.

Il Festival internazionale del folclore di Nizza, creato nel 1935, è uno dei più antichi festival del suo genere in Europa.



Scomparso nel 1995 dopo 60 anni di attività, la città di Nizza, ha voluto, nel 2017, far rivivere questo evento, atteso sia dai nizzardi che dai turisti e dagli amanti della musica tradizionale. È stato riconosciuto ed etichettato dal CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore), partner ufficiale dell'UNESCO.



Questo il programma

Théâtre de Verdure

Sabato 10 agosto 2024

Ore 20,30 – «Sur la route Panaméricaine»: Brasile (Ballet da cultura negra) e USA (American Folk Ensemble).

Domenica 11 agosto 2024

Ore 20,30 - Gala de clôture

Ballet da cultura negra - Brasile

Naz - Kazakistan

Ipag - Filippine

American Folk Ensemble - USA

Ofafolau - Wallis et Futuna

Stand del mondo e ristorazione sul posto



Costo del biglietto: 6 euro gratuito per le persone con meno di 18 anni e gli studenti





Serate «Communes de la Métropole» - Spettacoli gratuiti

Venerdì 9 agosto 2024

Belvédère, ore 18 - Wallis et Futuna - Ofafolau

Saint-Jeannet, ore 19 - Kazakistan, Naz

La Gaude, ore 19 - Brasile, Ballet da Cultura Negra

Levens, ore 21 - Filippine, Ipag, e USA, American Folk Ensemble.

Sabato 10 agosto 2024

Saint-André-de-la-Roche, ore 20,30 - Filippine, Ipag

Châteauneuf-Villevieille, ore 20,30 - Wallis et Futuna, Ofafolau

Drap, ore 21- Kazakistan, Naz

Animazioni e spettacoli a Nizza – Gratuito

Giovedì 8 agosto 2024 - Gratuito

Ore 18: sfilata dei gruppi dall’Hôtel de Ville alla Promenade du Paillon

Ore 19: spettacoli di apertura con tutti i gruppi, Place Saint-François

Sabato 10 agosto 2024 - Gratuito

Ore 10: animazioni musicali: marché de la Libération, cours Saleya, place Saint-Roch, place Saint-François.

Domenica 11 agosto 2024 - Gratuito

Ore 17: intrattenimento musicale al Kiosque à musique, Esplanade Jacques Cotta

Ore 18,30: cérémonie de la Paix

I gruppi

«Ballet da cultura negra» - Brasile -

«Naz» - Kazakistan -

«Ipag» - Filippine -

«American Folk Ensemble» - USA

«Ofafolau» - Wallis et Futuna



Le due serate in programma al Théâtre de Verdure in programma il 10 e l’11 agosto 2024 sono a pagamento.