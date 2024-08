Mentone, spostato il punto raccolta rifiuti della rotatoria di Victoria

Nell'ambito della riqualificazione di Quai Bonaparte e della creazione della rotatoria di Victoria, il Comune e la Comunità della Riviera Francese - CARF hanno spostato il punto di raccolta locale.

Ora si trova a Porte de France (di fronte al ristorante Leone) e comprende 5 cassonetti interrati: 2 per i rifiuti domestici (nuovi modelli a pedale), 2 per gli imballaggi e 1 per il vetro. Una piccola siepe e piante perenni arricchiranno e coloreranno il punto di raccolta locale.