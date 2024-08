Monopattino elettrico, meglio conoscere le regole: blitz della Police Municipale sulla Promenade (Foto)

Il monopattino elettrico è comodo, silenzioso, occupa poco spazio e consente di spostarsi in città senza grosse difficoltà, per l’acquisto sono previste agevolazioni e l’utilizzo costa poco, ma…

Già, “ma” … a volte si rivela pericoloso per se stessi e per gli altri, può causare incidenti e può danneggiare cose e ferire persone.

La Police Municipale di Nizza ha effettuato un blitz sulla Promenade e sono stati dolori: monopattini che viaggiavano anche a 73 chilometri orari, assenza dell'assicurazione, uso di cuffiette o dello smarphone.

Tante multe e alcuni sequestri: é meglio conoscere e rispettare le regole!

La “trottinette électrique” è soggetta a regole precise che è meglio conoscere anche perché, dopo i recenti incidenti che hanno provocato la morte di due ragazzi a bordo di un monopattino, falciati da un’automobile in una località del Var, la Police Municipale e quella Nationale vigilano e da qualche giorno le multe fioccano.

La Prefettura delle Alpi Marittime continua nella propria campagna informativa ed ha diffuso un’immagine che ricorda l’equipaggiamento obbligatorio e quello consigliato.

Una seconda immagine ricorda le principali sanzioni