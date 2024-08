Istituite relazioni diplomatiche Principato di Monaco e Bolivia

Il 26 luglio scorso, lo Stato Plurinazionale della Bolivia è diventato il 160° Stato con cui il Principato di Monaco ha stabilito relazioni diplomatiche, in seguito alla firma di comunicati congiunti da parte degli Ambasciatori e Rappresentanti Permanenti presso le Nazioni Unite a New York, Diego York, Diego PARY RODRIGUEZ e Isabelle PICCO.

Durante la cerimonia di firma, gli ambasciatori hanno discusso dell'importanza della cultura e del multilinguismo, temi particolarmente importanti per la comprensione reciproca e il rispetto delle differenze in un momento in cui il Patto sul futuro viene negoziato in vista del Vertice delle Nazioni Unite