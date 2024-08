La settimana di Ferragosto a Sanremo: gli eventi da non perdere al Boca Beach

Durante la settimana di Ferragosto, il Boca Beach di Sanremo si animerà con una serie di party che sapranno coniugare il meglio della cucina, intrattenimento di alta qualità, e spettacoli mozzafiato. Che siate amanti del buon cibo, del divertimento o degli show sotto le stelle, ad agosto Sanremo sarà il luogo ideale per vivere momenti indimenticabili.

Ogni Domenica, il Boca Beach dà vita al format “Joyà - Sunday Crazy Lunch”, l’appuntamento continuativo che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio. Dalle 13:00 fino al tramonto ha luogo un pranzo animato unito a una vera festa in spiaggia.

Domenica 11 agosto Special Guest della giornata Joe T Vannelli, Dj e produttore di fama internazionale e tra i maggiori esponenti della House Music, che accompagnerà l’evento fino al calar del sole.

Tutti i martedì dalle 20.30, il Boca Beach organizza “Aperi Beach”, una cena a buffet con numerose “isole del gusto” accompagnate da intrattenimento e dai migliori successi anni ‘80, ‘90 e 2000 fino a culminare con un party e Dj set.

Si aggiungono alla calda settimana di ferragosto altri eventi imperdibili

Mercoledì 14 Agosto si prosegue con un appuntamento energico e spensierato “Flower Power Party” con un ricco pranzo animato dalle 13:00 in cui si canta e si balla festeggiando in spiaggia, per proseguire durante il pomeriggio con allestimenti a tema e un beach party esuberante fino al tramonto.

Giovedì 15 agosto invece, con una edizione speciale in occasione della giornata più calda dell’estate con il format “Señorita”, per scatenarsi in riva al mare con la migliore musica reggaeton, commerciale, hip hop e RnB del momento fino a sera.

Venerdì 16 e Sabato 17 agosto dalle 13:00 fino al tramonto, potrete godere un pranzo con la migliore musica del passato e del presente, festa, dj set e intrattenimento che, sempre nello stesso orario per regalare al pubblico una settimana intera di festa e spensieratezza.

Un'estate che non finisce mai al Boca Beach: dove il divertimento incontra il mare e ogni giorno diventa un ricordo indimenticabile.

Boca Beach Sanremo | Corso Guglielmo Marconi 99 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com

www.bocabeachsanremo.com

Instagram: https://www.instagram.com/bocabeachsanremo/?hl=it